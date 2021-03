Pingue(IV) su vicende Assemblea soci Cogesa

Sulmona, 23 marzo– Auspico vivamente che il Sindaco Casini abbia in animo di venire in Consiglio Comunale, prima dell’assemblea dei soci, per riferire alla città di Sulmona quanto sta avvenendo al Cogesa.La gestione dissennata del Cogesa del duo Casini -Gerosolimo ha prodotto a consuntivo: un aumento delle tariffe del 15% che pagheremo noi cittadini, una saturazione preoccupante della discarica, una ristrutturazione della pianta organica che non è sostenibile dal Cogesa, un bilancio in perdita di oltre 1 milione di euro. Nel rapporto tra Comune e Cogesa, si registra la mancanza del dirigente finanziario, prevista per legge e il rinnovo dell’affidamento in house. Lo dice stamani Fabio Pingue, Cappgruppo di Italia Viva in Consiglio comunale a Sulmona a proposito delle vicende del Cogesa

“Chi fa politica- aggiunge Pingue– ha il dovere etico di spiegare le proprie scelte soprattutto se è il primo cittadino (o si candida ad esserlo). Questa nuova governance è stata rivendicata dal Sindaco Casini che, al primo atto fondamentale, fugge via dalle proprie responsabilità (tipico di questa maggioranza!), delegando al “ presunto” Pd Carrara, sindaco di Pettorano, ed evidentemente portavoce della Casini, di decidere, in nome della Città di Sulmona, le sorti di un atto così importante per Cogesa. Il Sindaco di Sulmona ora venga in Consiglio e ci spieghi il perché delle sue scelte, o meglio della sua fuga e il perché ha abbandonato la città di Sulmona alle decisioni del Sindaco di Pettorano.”