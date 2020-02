Giostra: Pierluigi Chicchini,difenderà il Sestriere di Porta Bonomini

Sulmona, 10 febbraio- Il Sestiere Porta Bonomini annuncia ufficialmente il cavaliere che difenderà i colori del Sestiere nella prossima edizione della Giostra Cavalleresca: si tratta di Pierluigi Chicchini, classe 1989, di Foligno.

Chicchini è considerato uno dei migliori cavalieri della quintana di Foligno, tra le più belle e impegnative d’Italia, che ha già vinto per 2 volte (2016 e 2019), con il rione Pugilli.

Messer Chicchini succede a Diego Cipiccia, che ha corso per Bonomini dal 2017 al 2019, piazzandosi per 2 volte al secondo posto.

Grande soddisfazione da parte del Capitano del Sestiere, Daniele Mancinelli, e dell’intero consiglio direttivo: “Siamo molto soddisfatti dell’ingaggio di Chicchini – afferma Mancinelli –. Siamo convinti di esserci assicurati le prestazioni di uno dei prospetti migliori del panorama cavalleresco Italiano . La giostra di Sulmona è una gara con parecchie insidie, ma siamo convinti che con il talento, la preparazione e l’impegno di Pierluigi potremmo essere competitivi da subito”.

Infine un ringraziamento al cavaliere uscente: “Vogliamo ringraziare Diego per l’impegno profuso in questi anni, sfiorando per due volte la conquista del palio. A lui e a tutto il Terziere di Santa Maria vanno i nostri ringraziamenti, convinti che hanno sempre dato il massimo per difendere i colori del nostro Sestiere”.