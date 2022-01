Piattaforma ‘Pago Pa’ attiva anche al Comune di Sulmona

Sulmona, 18 gennaio– Da ieri gennaio è attiva, anche nel Comune di Sulmona, la piattaforma “Pago – P.A.”, che consente il pagamento in via telematica di tutti gli oneri che devono essere corrisposti al Comune per i servizi offerti. La modalità di pagamento è abbastanza agevole: è necessario collegarsi al sito del Comune e, nella sezione “Servizi”, aprire l’apposito link “Pago P.A.”, all’interno del quale sono indicate le modalità di pagamento. Rispetto agli strumenti di pagamento usati in passato dalla pubblica amministrazione, pagoPA® garantisce a privati e aziende:sicurezza e affidabilità nei pagamenti; semplicità e flessibilità nella scelta delle modalità di pagamento; trasparenza nei costi di commissione; uniformità nelle modalità di pagamento per tutta la PA sul territorio nazionale e costituisce un ulteriore passo verso la semplificazione e digitalizzazione dei servizi.L’utente, infatti, non è più obbligato a pagare con l’istituto bancario selezionato dall’Ente, ma può valutare quale, tra i diversi Prestatori di servizi di pagamento accreditati (banche, Poste, Sisal, tabacchini e altri), è quello più conveniente”.