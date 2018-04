Piano triennale di edilizia scolastica. Ora c’è il bando

Sulmona, 14 aprile- La Giunta regionale ha approvato l’avviso pubblico rivolto agli enti locali abruzzesi per la redazione del Piano triennale di edilizia scolastica 2018/2020 con una dotazione finanziaria di circa 60 milioni di euro.La finalità del bando è di promuovere la messa in sicurezza del patrimonio edilizio scolastico con una particolare attenzione alla prevenzione dal rischio sismico attraverso interventi che restituiscano edifici scolastici sismicamente adeguati. E’ prevista anche una sezione specifica per la concessione di contributi finalizzati ad interventi antincendio. Più in generale, l’obiettivo è la messa in sicurezza strutturale delle scuole presenti sul territorio regionale. Le proposte verranno valutate in base ai seguenti criteri: tipologia di intervento, popolazione scolastica, livello di progettazione, sostenibilità dell’intervento, dismissione di edifici scolastici in locazione passiva o piano di razionalizzazione della rete scolastica, completamento dei lavori, classificazione sismica, poli scolastici comprensoriali e connettività di rete.Il termine per la presentazione delle domande è di 40 giorni a decorrere dal 16 aprile 2018. ( h. 16,00)