Piano regionale di edilizia scolastica 2018/2020: dal Ministero quasi 17 mln di euro. Ma non per tutti

Sulmona, 14 gennaio-E’ stato firmato il decreto del Ministero dell’Istruzione con cui viene stanziato il finanziamento di € 16.583.403,29 destinati al Piano Regionale di Edilizia Scolastica 2018/2020 della Regione Abruzzo e in particolare per l’annualità 2019. “E’ un importante risultato per le istituzioni scolastiche del nostro territorio- spiega lil Consigliere regionale Antonio Blasioli (Pd)- per i ragazzi e le famiglie e per gli Enti locali che aspettavano questo finanziamento. Queste risorse per interventi di edilizia scolastica per il triennio 2018-2020 sono opera del Governo nazionale di centrosinistra. Originano infatti dal Decreto Legge 104/2013. A seguito del decreto 104/2013 la Giunta D’Alfonso pubblicò l’Avviso Pubblico per la formulazione del Piano Triennale Regionale di Edilizia Scolastica 2018/20. L’avviso è stato pubblicato con DGR 216 del 13/04/2018. L’Approvazione della Graduatoria, dividendo per anni (2018-2019-2020) e individuando le scuole assegnatarie del finanziamento anche in base a degli indici emergenziali, risale altresì alla precedente amministrazione regionale di centrosinistra – DGR 551 del 1/08/2018″.

Per la Provincia di Pescara beneficeranno delle risorse governative i Comuni di:

· PENNE – Scuola Infanzia e secondaria di I grado, Via Verrotti 44

€ 2.000.000,00

per adeguamento sismico, adeguamento impiantistico, eliminazione barriere architettoniche messa in sicurezza elementi non strutturali, adeguamento antincendio.

· MANOPPELLO – Scuola Primaria “S. Caldarone”, Secondaria di I grado “G.Marconi”, Infanzia, Via S.Vittoria 11

€ 3.200.000,00

per nuova costruzione mediante sostituzione edilizia, adeguamento impiantistico, eliminazione barriere architettoniche, messa in sicurezza elementi non strutturali ed adeguamento norme antincendio, Connettività di rete.

· TORRE DE’ PASSERI – Scuola secondaria di I grado e dell’Infanzia, Via Dante Alighieri 10

€ 1.286.665,78

per Adeguamento sismico blocchi C, D ed E.

· PESCARA – Scuola Secondaria di I grado “Michetti”, Via del Circuito 126

€ 1.230.000,00

per adeguamento sismico, adeguamento impiantistico, messa in sicurezza elementi non strutturali, adeguamento antincendio.

Per la Provincia di Chieti beneficeranno delle risorse governative i Comuni di:

· GUARDIAGRELE – Scuola infanzia, primaria e secondaria di I grado, Via Cappuccini

€ 3.890.000,00

per nuova costruzione mediante sostituzione edilizia, in loco, del corpo 1; adeguamento impiantistico, eliminazione barriere architettoniche, messa in sicurezza elementi non strutturali, adeguamento antincendio. Adeguamento sismico del corpo 4.

· SAN SALVO – Scuola primaria “Ripalta”, Via Luca Della Robbia,1

€ 1.500.000,00

Per adeguamento sismico, impiantistico, antincendio, eliminazione barriere architettoniche, messa in sicurezza elementi non strutturali, connettività di rete.

· TORINO DI SANGRO – Scuola secondaria di I grado “D. Alighieri”, Via Aldo Moro,3

€ 2.123.000,00

per adeguamento sismico, impiantistico, prevenzione incendi, messa in sicurezza elementi non strutturali, eliminazione barriere architettoniche, efficientamento energetico e connettività di rete.

· S. EUSANIO DEL SANGRO – Scuola secondaria di I grado “C. De Titta”, Piazza Cesare De Titta, snc

€ 1.353.737,51

per adeguamento sismico, impiantistico, antincendio, rimozione amianto, eliminazione barriere architettoniche, messa in sicurezza elementi non strutturali, efficientamento energetico e connettività di rete.

“Purtroppo occorre registrare il demerito dell’attuale giunta regionale di centrodestra – spiega ancora Biasoli- che per un errore commesso (cioè l’assegnazione delle somme a due distinte linee di finanziamento invece che ad una sola; errore segnalato da una nota del MIUR prot. 27207 del 20.08.2020) e poi corretto con la DGR n. 708 del 17/11/2020 ha determinato lo slittamento da maggio a novembre di questi fondi governativi e quindi i ritardi dell’avvio dei lavori di progettazione degli interventi. Dopo la firma del decreto manca ora la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e la registrazione della Corte dei Conti che dovrebbe avvenire entro 15/30 giorni e poi la Regione Abruzzo potrà distribuire i fondi agli enti competenti per i singoli Istituti scolastici. Queste preziose risorse per l’edilizia scolastica dimostrano il buon lavoro condotto dal Governo di centrosinistra, responsabile e attento alla necessità di garantire il benessere dei nostri studenti e la loro sicurezza in ambito scolastico. Investire sulla scuola è una priorità e i lavori che partiranno grazie a questo specifico finanziamento consentiranno alle comunità scolastiche interessate dagli interventi di offrire alle nuove generazioni luoghi di formazione sicuri e moderni, per valorizzare sempre più la scuola come fulcro della nostra società, per il presente e il futuro “