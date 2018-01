Pettorano sul Gizio, 6 gennaio. Si è rinnovata oggi a Pettorano sul Gizio la tradizionale Sagra della polenta,giunta alla 56^ edizione, che rappresenta uno degli apputamenti piu’ attesi d’inizio anno L’evento ha visto anche in questa occasione la presenza di numerosi turisti soggiornanti nel nostro territorio in occasione delle vacanze di Natale.. Stand gastronomici e ristoranti del Paese hanno consentito ancora una volta di gustare il piatto tradizionale che, come sempre, risulta essere molto gradito dai consumatori. In Piazza Umberto I sono stati allestiti i tavoli per sedersi e vivere una giornata di allegria e spensieratezza

Non è mancato il vino tradizionale ed altri prodotti tipici locali del Borgo per un menù di encomiabile qualità, oltre alla presenza di alcune bancarelle con i loro ottimi prodotti alimentari. Giornata dedicata alla tradizione culinaria questa della 56^ Sagra della

La polenta ha una tradizione storica importante e rappresenta da sempre l’alimentazione base di molte regioni italiane e Nazioni del mondo. Il componente, il cereale fra i più usati, per la realizzazione della polenta è il mais, il quale conferisce il tipico colore giallo, mentre le polente di colore tendenzialmente più scruto son realizzate mediante l’utilizzo del farro o segale.

La polenta è un piatto di fama mondiale essendo presente in quasi tutti i continenti del mondo e si ottiene cucinando un impasto di tipo semi – liquido formato da acqua e farina di cereale, solitamente macinata. Come tutti i piatti secolari molte sono le ricette tradizionali per cucinarla e fra esse si annoverano la polenta alla arbonara, la polenta aragna, polenta bianca, la polenta con seppie, con salsicce, laPolenta della ardegna, sol per menzionarne alcune. In alcune località italiane la olenta viene realizzata anche fritta o cotta al forno. (h. 17,00)

Andrea Pantaleo