Pettorano sul Gizio e la rievocazione nel Feudo di Margarita

Pettorano sul Gizio, 17 settembre– Tutto è pronto a Pettorano Sul Gizio per la seconda edizione della rievocazione storica nel “Feudo di Margarita”,evocante il matrimonio storico fra Margarita De Corbano e Restaino Cantelmo, connubio che sancì lo storico passaggio del castello di Pettorano alla nobile Genia dei Cantelmo.

Si inizierà sabato 22 settembre alle ore 17:00 con la cerimonia di fidanzamento;domenica 23 alle ore 11 vi sarà la rievocazione storica della celebrazione del matrimonio. Molti saranno gli appuntamenti fra i quali l’attesissimo Corteo Storico il quale, partendo dal castello, si snoderà lungo le vie principali del centro storico del borgo. Molti come sempre saranno i figuranti: Dame, Cavalieri, Arcieri, Balestrieri, Armigeri, che impreziosiranno il Corteo Storico.Fasto e splendore dell’Abruzzo Ulteriore rivivranno sia pur per pochi giorni, per poche ore, anche in quest’affascinante e suggestivo paese Abruzzese, evocando un millenario passato mai obliato. Molta come sempre l’attesa, l’emozione, la presenza dei pettoranesi molti dei quali tornano per l’occasione.

La Genia dei Cantelmo ha rappresentato per secoli anche il Feudo di Pettorano oltre quello della città di Popoli, città dell’Abruzzo nella quale i Cantelmo governeranno per quasi cinque secoli da Giacomo I nella prima metà del Secolo XIII a Giuseppe XXIII, sedicesimo Conte e Nono Duca della città nel periodo storico della fine della prima metà del XVIII secolo. Molte sono le testimonianze storiche imperiture della presenza di questa genia nel nostro territorio peligno; nella città di Sulmona ebbero eminenti rami di parentale con la famiglia De Letto a seguito del matrimonio fra Gemma De Letto e Giacomo Cantelmo. Della famiglia Cantelmo rimembriamo Andrea guerriero, resosi celebre anche nelle Fiandre, Fabrizio, Ippolita Maria, Giacomo, sol per citarne alcuni. Momento storico che rivivrà a Pettorano in tutto il Suo fascino e splendore sancendo l’immortale fidanzamento e matrimonio dei due Rampolli.

La storia è realtà dalla quale noi discendiamo unendo il presente al passato in un binomio affascinante ed emozionante. Pettorano Sul Gizio era cinta da mura e si accedeva nel Feudo grazie alla presenza di sei porte di cui oggi restano preziose testimonianze; vi erano anche torri d’avvistamento sulle quali si disponevano turni di guardia. Pettorano Sul Gizio è pronto a rivivere i vetusti fasti di tal connubio secolare nobiliare. (h. 13,00)

Andrea Pantaleo