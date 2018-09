Pescocostanzo: celebrata la 17^ Giornata Nazionale Mauriziana

Pescocostanzo,21 settembre– Basilica gremita a Pescocostanzo per la celebrazione della 17^ Giornata Nazionale Mauriziana, con la partecipazione straordinaria di una numerosa delegazione di devoti al Santo Martire Maurizio dalla Svizzera e dal Sudtirol alla presenza delle rappresentanze interforze di Decorati Medaglia d’Oro Mauriziana di Esercito, Marina, Aeronautica, Carabinieri e Guardia di Finanza, unitamente alle rappresentanze con gonfalone dei Comuni degli altipiani maggiori.

Numerose le Associazioni Militari Combattentistiche e d’Arma intervenute unitamente agli Alpini per rendere omaggio al loro Santo patrono Maurizio. La Messa solenne è stata officiata da Mons. Gabriele Teti, membro del Capitolo Onorario di San Maurizio coadiuvato dal clero locale che ha dato anche lettura della Benedizione Apostolica inviata da Papa Francesco ai convenuti per questo importante appuntamento eucaristico interforze. Al termine del sacro rito sono seguiti gli interventi di saluto di Gioacchino Sciullo del Comune di Pescocostanzo e del Presidente della Fondazione Mauriziana Francesco Donatelli che ha ringraziato in modo particolare il Ministro della Difesa Elisabetta Trenta per l’apprezzamento rivolto alla Fondazione. Numerosi sono stati i messaggi augurali pervenuti dai Capi di Stato Maggiore delle varie forze armate e corpi di polizia dello stato e dalle autorità istituzionali, particolarmente applaudito dai presenti, il messaggio del Generale Claudio Graziano per i contenuti altamente significativi.

Al termine dell’incontro il presidente onorario della Fondazione Mauriziana Sergio Paolo Sciullo della Rocca decorato Medaglia d’Oro Mauriziana del Corpo degli Alpini, ha ringraziato per la loro presenza gli alpini della Sezione ANA Abruzzi, della Sezione ANA Molise, le Sezioni Decorati Mauriziani intervenute con le loro Dame e le Delegazioni di abruzzesi emigranti provenienti dalla Svizzera e dal Sudtirol congiuntamente ai coordinatori della giornata nazionale mauriziana Luigi Sette, Errico Bigante e Gabriele Cialente, comunicando inoltre ai convenuti e agli organi della pubblica informazione che il prossimo anno saranno maggiormente incrementati sia gli appuntamenti culturali mauriziani e sia gli incontri tra le Associazioni Combattentistiche e d’Arma.

Foto Valentino Di Stefano.