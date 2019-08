Pescocostanzo: attesa per il concerto di Edoardo Bennato

Pescocostanzo, 18 agosto- Domani lunedì 19 agosto, alle ore 21.30, a Piazza del Municipio di Pescocostanzo , ci sarà un concerto esclusivo di Edoardo Bennato con i Solisti Aquilani. Il concerto, che è a ingresso gratuito, è promosso dal Comune di Pescocostanzo. In questo concerto I Solisti Aquilani accompagneranno uno dei cantautori più conosciuti della storia della musica italiana: Edoardo Bennato.

Il “ragazzaccio”, la spina nel fianco dei cantautori italiani, il folletto cantastorie più conosciuto dello Stivale. Dalle prime note strimpellate nel cortile di Bagnoli, ai primi quarantacinque giri pubblicati negli anni Settanta, agli album «storici» (Non farti cadere le braccia, I buoni e i cattivi, Io che non sono l’Imperatore, La Torre di Babele, Burattino senza fili, Uffà, Uffà) Edoardo Bennato si è ritagliato un posto importante nella cultura canzonettistica italiana. Cultura sottolineata da lui stesso con la famosa e travolgente «Sono solo canzonette» che gli ha procurato la notorietà europea. Dalle sue ultime produzioni «Sembra Ieri», la prima vera raccolta dei più grandi successi, e «Afferrare una Stella», fino alla collaborazione con Leonardo Pieraccioni (sua la colonna sonora del film del regista fiorentino «Il principe e il pirata»), Edoardo Bennato è riuscito a mantenere sempre un carattere personale, una visione della vita svelata, senza ipocrisie, ad usare le favole come grimaldello per parlare alla gente, e fargli aprire gli occhi sulla realtà.

Il cartellone estivo di Pescocostanzo prosegue poi con i concerti di “Una colonna sonora per la vita”, appuntamento promosso dall’Associazione culturale Nomadi Fans Club “Un giorno insieme” di Sulmona. Martedì 20 agosto, alle ore 21:30 in Piazza Municipio (ingresso libero) ci saranno i Caduta Libera, cover band dedicata ai Nomadi. Giovedì 22 agosto, invece, sempre alle ore 21:30 in Piazza Municipio (ingresso libero) concerto del cantautore Antonello Persico, che presenterà il suo tributo a Fabrizio De Andrè, con cui sta riscuotendo consensi e riconoscimenti in tutta Italia.(h. 17,30)