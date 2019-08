Pescasseroli legge, domani incontro con Paola Di Nicola

Pescasseroli, 18 agosto- Nell’ambito di Pescasseroli legge, la rassegna di libri diretta da Dacia Maraini in programma dal 17 al 24 agosto 2019 con le scrittrici e gli autori Vincenzo Paglia, Marcello Fois, Paola Di Nicola, Antonio Padellaro, Nadia Terranova e Michela Murgia, promossa dal Comune di Pescasseroli, domani lunedì 19 Agosto in piazza Umberto I ore 17,45, Paola Di NIcola presenta il suo libro “La mia parola contro la sua. Quando il pregiudizio è più importante del giudizio”. La scrittrice e magistrata dialogherà con Dacia Maraini sul tema principale che il suo saggio affronta: “il pregiudizio” come ostacolo ai cambiamenti positivi nel settore della giustizia.Modera: Maria Rosaria La Morgia; presenta Fiorella Graziani. Legge: Barbara Amodio; Musiche a cura di: Barbara Di Mario (pianoforte)

Con la sua attività di magistrata, Paola Di Nicola ha deciso di affrontare il problema dalle aule del tribunale, ovvero dal luogo in cui dovrebbe regnare la verità e invece troppo spesso regna lo stereotipo. “Le donne mentono sempre”. “Le donne strumentalizzano le denunce di violenza per ottenere benefici”. “Se l’è cercata”. “Le donne usano il sesso per fare carriera”. “Ma tu com’eri vestita?”

Questi sono solo alcuni dei pregiudizi che la nostra società ha interiorizzato. Pregiudizi volti a neutralizzare la donna e a perpetuare una sudditanza e una discriminazione di genere in ogni settore, soprattutto in quello giuridico, che è il settore determinante perché tutto possa rimanere come è sempre stato. Viviamo immersi in questi pregiudizi. Ogni nostro gesto, parola, azione deriva da un’impostazione acquisita per tradizione, storia, cultura, e neanche i giudici ne sono privi. Con la sua attività di magistrata, Paola Di Nicola ha deciso di affrontare il problema dalle aule del tribunale, ovvero dal luogo in cui dovrebbe regnare la verità e invece troppo spesso regna lo stereotipo. Se impariamo a guardare il mondo con lenti di genere, si apriranno nuovi spiragli, nuovi colori e nuove strade, e allora impareremo che una civiltà senza violenza può esistere, che l’armonia fa parte di noi, che uomini e donne possono stare l’uno al fianco dell’altra con amore e valore, che il nostro modo di parlare può essere più limpido, pulito e chiaro, che il silenzio dei complici si chiama omertà ed è un muro che va abbattuto.

Ecco le date dei prossimi appuntamenti !

22 AGOSTO – Piazza Umberto I ore 17,45

ANTONIO PADELLARO – IL GESTO di ALMIRANTE e BERLINGUER”

PAPER FIRST Edizioni

Modera: Domenico Ranieri;

Legge: Andrea Casanova Moroni;

Musiche a cura di: Alessandro Minci (chitarra)

23 AGOSTO – Piazza Umberto I ore 17,45

NADIA TERRANOVA – “ADDIO FANTASMI”

EINAUDI Stile libero Editore

Modera: Monica Mondo;

Legge: Barbara Amodio;

Musiche a cura di: Laerte Scotti (organetto)

24 AGOSTO – Piazza Umberto I ore 17,45

MICHELA MURGIA – “NOI SIAMO TEMPESTA. Storie senza eroe che hanno cambiato il mondo”

SALANI Editore

Modera: Flavia Capone;

Legge: Barbara Amodio;

Musiche a cura del M° Alessandro Parente e “La Scatola del Vento”