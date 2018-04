Pescara: Gdf sequestra 100 mila ” Pop Socket”. Due persone denunciate

Pescara, 5 aprile- I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Pescara, nell’ambito delle attività volte alla salvaguardia della sicurezza e della salute dei consumatori, nell’ultimo mese hanno sequestrato circa 100.000 prodotti della categoria accessori per la telefonia fra cui i nuovi e cd. “Pop Socket”.

Si tratta di articoli diffusissimi soprattutto fra le fasce d’età più giovani, consistenti in un pomello in plastica e metallo che si applica sul retro dei cellulari per consentire una migliore presa del telefono tale da rendere più agevole l’effettuazione di foto, filmati amatoriali e, soprattutto, selfie.

Nel dettaglio, a seguito di attività info-investigative, finalizzate a monitorare il commercio di prodotti non sicuri per i consumatori, militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Pescara, hanno effettuato controlli mirati presso vari esercizi commerciali presenti a Pescara, gestiti da soggetti extracomunitari, riuscendo a rinvenirne e sottoporre a sequestro numerosi articoli, privi delle prescritte certificazioni in materia di sicurezza dei materiali e mancanti delle indicazioni sulla origine e provenienza.

L’attività delle Fiamme Gialle, a seguito dell’approfondita analisi dei documenti fiscali, ha consentito, inoltre, di risalire ai distributori della merce, di stanza in Campania e nel Lazio e di segnalare alle Camere di Commercio di Pescara, Roma e Napoli nr. 6 persone, per violazioni amministrative, con sanzioni per oltre 150.000 Euro, onchè di denunciare all’Autorità Giudiziaria nr. 2 cittadini extracomunitari per frode nell’esercizio del commercio. Oltre 150.000 Euro il valore, alla vendita, della merce sequestrata. (h.19,15)

Lucilla Di Marco

