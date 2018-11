Pescara: Gdf rinviene droga nascosta nei manufatti di cabine elettriche

Pescara, 12 novembre Nel fine settimana, i militari della Sezione Atpi della Compagnia Guardiadi Finanza di Pescara, meglio noti come ‘baschi verdi’, nel corso dei controlli frequentemente eseguiti presso la stazione, nell’intera area di risulta tra Piazza della Repubblica e l’area adibita come capolinea degli autobus delle linee urbane ed extraurbane, hanno individuato un nuovo luogo di occultamento di sostanze stupefacenti. Infatti nel corso della ricognizione dell’area,

hanno rinvenuto oltre 20 grammi di marijuana suddivisa in 13 bustine ermetiche di cellophane trasparente occultate nel manufatto delle cabine elettriche istallate lungo le mura perimetrali dello stabile ospitante la biglietteria dell’autostazione.I controlli antidroga, da sempre svolti in maniera mirata su tutte quelle aree particolarmente affollate come la stazione ferroviaria e dei pullman, i parchi pubblici etc., anche attraverso unità in borghese e cinofile dei Finanzieri del Comando Provinciale di Pescara hanno consentito di pervenire a svariati sequestri di sostanze stupefacenti nonché, all’arresto di soggetti dediti allo spaccio.Nei mesi scorsi nella stessa zona era stato arrestato un nigeriano in possesso di sostanze stupefacenti e qualche settimana prima un albanese in possesso di oltre due chili di eroina (h. 17.00