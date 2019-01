Pescara: Gdf, due arresti e sequestro di oltre 600 grammi di droga

Sulmona, 23 gennaio- Durante il viaggio in autostrada di rientro da una precedente missione in altra regione, pattuglie di Baschi Verdi del Comando Provinciale di Pescara, durante una sosta di ristoro in autostrada nel foggiano, insospettite dall’atteggiamento di tre giovani a bordo di un’autovettura all’interno dell’area di servizio “Torre Fantine” nel territorio di Chieuti (Fg), decidevano di procedere ad un controllo degli occupanti e, accertato che alcuni di essi erano gravati da precedenti in materia di sostanze stupefacenti, procedevano ad effettuare un’ispezione al mezzo e sulle persone.

Nell’automezzo venivano rinvenuti circa 600 grammi di hashish suddivisi in 6 panetti, 11 grammi di cocaina e 3,5 grammi di marijuana.Uno degli occupanti, un giovane di anni 20 di Pescara dichiarava suo il possesso dell’hashish mentre un altro degli occupanti, un giovane di anni 27 domiciliato a Pescara, dichiarava il possesso della cocaina e della marijuana.Per tali motivi i due venivano tratti in arresto in flagranza di reato ed associati presso la Casa Circondariale di Foggia.Contestualmente si procedeva ad effettuare perquisizioni domiciliari in Pescara, che permettevano di rinvenire in casa di uno degli arrestati, ulteriori 22 grammi di hashish e circa 1,5 grammi di cocaina oltre a sostanza da taglio, un bilancino di precisione, un taglierino e materiale da confezionamento.All’esito di tali perquisizioni veniva denunciata anche la madre di uno degli arrestati, che deteneva la sostanza stupefacente presso la propria camera da letto.La droga sequestrata sarebbe stata verosimilmente “commercializzata” nella città di Pescara e del litorale teatino fruttando, alla vendita circa 10.000 euro. (h. 15,00)