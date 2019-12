Perdonanza, bene immateriale dell’umanità. Gli auguri dell’Associazione Celestiniana di Sulmona

Sulmona, 12 dicembre– Lungi da qualsiasi intento polemico, questa estate, anche se a Sulmona se ne accorsero in pochi, nel mese di agosto abbiamo ospitato all’Abbazia Celestiniana la presentazione del progetto da parte del comitato promotore della Perdonanza a bene immateriale dell’umanità, presente anche il presidente della Regione, Marco Marsilio. In quei giorni siamo stati tirati praticamente per i capelli in una diatriba, dal sapore fortemente campanilistico, sui torti e sulle ragioni riguardo a quanti soldi l’Aquila sperperasse per la Perdonanza e quanto fosse marginale il ruolo di Sulmona nelle faccende e nelle iniziative celestiniane. Lo scrive oggi in una nota Giulio Mastrogiuseppe Presidente dell’Associazione Celestiniana di Sulmona

” A latere- spiega Mastrogiuseppe- ci fu anche lo spiacevole episodio, legato al mancato rispetto del “silenzio” concordato con MuntagningJazz durante il corteo dei tedofori che sfilavano con la fiaccolo del “Fuoco del Morrone”, che lasciò sconcertati e delusi i partecipanti all’iniziativa, tra i quali vi erano alcuni tra i promotori del progetto UNESCO Fortunatamente, e nonostante tutto, l’iniziativa è stata coronata dal successo e oggi, per quel pezzettino che ci riguarda, siamo orgogliosi di aver contribuito a ottenerlo.

L’auspicio è che questo sia foriero di una riflessione seria nella città di Sulmona riguardo alle iniziative culturali nel loro complesso e ai rapporti con l’Aquila legati a Celestino V.

Auguri quindi, e complimenti agli amici celestiniani dell’Aquila che una volta ancora hanno dimostrato che su certe cose non scherzano”.