Per la difesa dell’Ospedale di Popoli si mobilita il territorio

Il Movimento ” Avanti tutta” di Popoli ha organizzato per oggi pomeriggio (ore 17,00) presso il Comune di Pratola Peligna un’Assemblea a cui parteciperanno i cittadini e sindaci della zona. L’obiettivo è la salvaguardia dell’Ospedale. Analoga iniziativa era stata già organizzata nei mesi scorsi anche a Navelli e Ofena

Sulmona,6 aprile– Oggi, Venerdì 6 Aprile, alle ore 17,00, presso la Sala Consiliare del Comune di Pratola Peligna, ospiti del Sindaco Antonella Di Nino, si terrà un Assemblea di zona del Movimento a cui sono invitati tutti i Cittadini di Pratola Peligna e del circondario con i rispettivi Sindaci.

Questa Assemblea, che fa seguito a quelle già tenute nel mese di Febbraio ad Ofena e Navelli su iniziativa dei Sindaci, sarà improntata sulla informazione ai Cittadini dello stato di fatto per la salvaguardia dell’Ospedale di Popoli.

“Il 24 Gennaio scorso ed il 2 Febbraio. spiega il “Movimento Avanti tutta”– la Giunta Regionale ha deliberato sull’organizzazione ospedaliera in Abruzzo invitando, per ciò che concerne l’Ospedale di Popoli, il Direttore Generale Armando Mancini a rispettare ciò che è contenuto nelle ultime leggi al riguardo è cioè il ripristino delle risorse tecniche, umane e strutturali (organigramma) che l’Ospedale aveva nel 2012 – 2015 e cioè quando secondo l’Agenas (Agenzia Nazionale della Sanità) l’Ospedale era tra le eccellenze in Italia. Nonostante questo il Direttore Generale continua imperterrito, ponendosi al di sopra della legge, a sfornare Atti Aziendali che nulla hanno a che fare con le disposizioni di legge e, a questo punto, con le direttive della Giunta Regionale.

Il Movimento sta seriamente valutando l’opportunità di procedere con un esposto denuncia in quanto sembrerebbe intravedere una interruzione di pubblico servizio. Da parte del Movimento c’è anche il rammarico nel leggere nella delibera del Direttore Generale n.180 del Febbraio scorso che la Direzione Aziendale non ha letto ovvero non ha saputo interpretare gli ultimi decreti legge dove si dice che l’Ospedale in quanto ricadente dal 2009 nel cratere terremoto dell’Aquila viene derogato dalla legge Lorenzin per 48 mesi. In tale delibera del Direttore Generale si legge invece che i decreti legge “hanno determinato l’inclusione del Presidio Ospedaliero di Popoli tra le strutture ricadenti nel cratere sismico” !!!!!! La direzione Generale non sa che l’Ospedale (uno dei tre della sua ASL) ricade nel cratere dal 2009?