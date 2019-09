Sulmona, 23 settembre- Lo spettacolo Per insopportabile amore a La notte europea dei ricercatori dell’Università di Chieti d’Annunzio. Torna La notte europea dei ricercatori, evento promosso da diversi atenei italiani ed europei tesa alla diffusione delle attività di ricerca realizzate in seno alle attività universitarie attraverso un denso programma di seminari, conferenze, film, spettacoli, convegni. A Chieti, promosso dall’Ateneo d’Annunzio, avrà luogo il 27 Settembre e nell’occasione il Dilass, Dipartimento di Lettere, Arti e Scienze Sociali, presenterà alle ore 18,15 nel Palazzo De Mayo un suo fiore all’occhiello dell’attività 2019: lo spettacolo Per insopportabile amore, esito conclusivo del Laboratorio Il teatro e il sacro che il regista del Drammateatro Claudio Di Scanno ha diretto in collaborazione con l’attrice Susanna Costaglione e con il coordinamento didattico del Docenti Antonella Di Nallo e Patrizio Domenicucci. Lo spettacoloTornaevento promosso da diversi atenei italiani ed europei tesa alla diffusione delle attività di ricerca realizzate in seno alle attività universitarie attraverso un denso programma di seminari, conferenze, film, spettacoli, convegni. A Chieti, promosso dall’, avrà luogo ile nell’occasione il, presenterà allenelun suo fiore all’occhiello dell’attività 2019: lo spettacolo, esito conclusivo delche il regista del Drammateatroha diretto in collaborazione con l’attricee con il coordinamento didattico del Docenti

All’esperienza di creazione scenica diretta dal regista abruzzese hanno partecipato 17 studenti del Dilass che attraverso un rigoroso percorso di avvicinamento e conoscenza delle tecniche del lavoro dell’attore e della elaborazione drammaturgica hanno approfondito i temi del teatro e il sacro realizzando uno spettacolo capace di relazionare ed intrecciare il motivo dominante dell’amore per l’uomo attraverso il Prometeo Incatenato diEschilo, il Pianto della Madonna di Jacopone da Todi e infine il poema I Dodici di Aleksandr Blok. Ne è risultato uno spettacolo affascinante e toccante, reso scenicamente efficace dalla regia di Claudio Di Scanno e dalla presenza in scena, con i sorprendenti studenti – attori, di una eccellente Susanna Costaglione, il cui debutto ha avuto luogo lo scorso 15 Giugno a Chieti in un Teatro Marrucino pieno in ogni ordine di posti. Appuntamento alle ore 18,15 a Chieti nel Teatro Giardino “Francesco Sanvitale” del Palazzo De Mayo di Corso Marrucino. Ingresso libero.(h. 10,00)