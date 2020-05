Pepe (Pd): Ok emendamento sui danni da maltempo,”Un milione ai balneatori”

– “Finanziati i balneatori abruzzesi che hanno subìto i danni a seguito dello stato di emergenza del novembre 2019. Una boccata di ossigeno per un settore martoriato duramente prima dall’emergenza erosione e poi dal Covid-19 e dal mancato ripascimento”. È quanto dichiara il vicecapogruppo del Pd, Dino Pepe stamani al quotidiano. L’emendamento a firma Pd (sottoscritto anche dastato approvato all’unanimità ieri sera nella riunione congiunta delle commissioni Prima, Terza e Quinta durante l’esame delche andrà all’esame del Consiglio regionale oggi Un emendamento di cui ha riconosciuto la bontà anche il presidente della Terza commissione,che lo ha prontamente sottoscritto e condiviso. “È un contributo economico importante, pari a 1 milione di euro -spiega Pepe -che darà una mano ai titolari delle concessioni demaniali marittime a effettuare interventi urgenti di protezione degli stabilimenti, come i massi a protezione degli immobili, ma anche per le opere di consolidamento, ripristino e recupero delle strutture danneggiate dagli eventi calamitosi del 2019”. Con il finanziamento sarà inoltre possibile effettuare le spese per garantire le misure di sicurezza e distanziamento interpersonale previste dalla normativa Covid 19.(h.8,00)