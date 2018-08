Pensierino del …giorno

Sulmona, 22 agosto- Il tormentone estivo per i sulmonesi sulla storia delle dimissioni del sindaco continua ad alimentare polemiche,ironie non solo in città ma negli ambienti politici abruzzesi Da molti giorni la città è paralizzata nelle sue attività istituzionali ( non è che prima avesse brillato per iniziative e risultati) ma ora crediamo che la misura possa considerarsi colma. Anzi se vogliamo dircela tutta ci meravigliamo come mai le forze di opposizione a Palazzo San Francesco non abbiano ancora assunto una iniziativa politica forte nei confronti del Prefetto e del Ministero dell’Interno per rappresentare l’anomalia in cui vive questa città che ha tantissimi problemi ma non ha un’Amministrazione comunale.

L’interrogativo è molto semplice: puo’ Sulmona che deve affrontare molte sfide, a cominciare da quelle legate al terremoto che è tornato a far paura, restare imbalsamata e immobile ad aspettare che la signora sindaco e la sua maggioranza hanno superato i capricci e decidano se andare avanti o alzare bandiera bianca e favorire l’arrivo del Commissario Prefettizio che almeno garantisce il funzionamento minimo delle attività? E siccome questo copione lo abbiamo già visto tra Dicembre e gennaio scorso, e siccome nei venticinque mesi di Amministrazione Casini fra crisi, rimpasti, sostituzioni di molti Assessori, tavoli e vertici di maggioranza, tagli di nastri per qualche buca rattoppata in Comune si è consumato piu’ tempo a litigare che ad amministrare cosa debbono aspettare ancora i sulmonesi per sognare di ritrovare una città normale come tantissime in Abruzzo? Se poi qualcuno crede di calpestare ancora le Istituzioni facendo calcoli elettorali spregiudicati sulla pelle dei sulmonesi allora il discorso è diverso e per rendersene conto basta muoversi un po’ in giro e… ascoltare la gente (h. 10,00)