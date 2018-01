Sulmona, 11 gennaio- Domani,salvo ripensamenti, dovrebbe tenersi una riunione del Consiglio comunale. Per la verità di fronte ai tanti probemi che si sono accavallati nell’ultino mese l’Assemblea civica è stata completamente assente o comunque non in grado di esprimere con orgoglio una posizione chiara della città sui diversi problemi.

In presenza di tante emergenze il sindaco di Sulmona si è disimpegnato sul piano istituzionale e la città oltre che assente è stata anche impotente. Anche la vicenda dell’incontro con Gentiloni che non c’è stato ma che doveva esserci il giorno 8 gennaio (secondo il sindaco) o nei giorni successivi ( secondo D’Alfonso) si è rivelato un ennesimo bluff.

Non è colpa solo del sindaco ma soprattutto di chi ha ispirato o consigliato questa azione;è colpa dei consiglieri comunali che sin sono distinti per una difesa ad oltranza temendo di finire a casa fra una spernmacchiata generale. Ma nelle prossime ore tutto dovrebbe risolversi ( forse) perché il sindaco riveda la sua posizione. Forse lo farà in giornata o comunque domani mattina prima dell’inizio dei lavori del Consiglio. Quello che accadrà dopo non lo sappiamo.Lo possiaamo però immaginare. (h.9,00)