Pedonalizzazione:Lega, forse era meglio il Commissario

– “I commercianti del centro storico,dopo il sit-in di protesta,hanno ottenuto dalla governance comunale una magra vittoria circa la modifica dell’ area pedonale urbana.Il Primo cittadino ha concesso il transito delle auto dal lunedi al venerdì dalleCorso Ovidio rimane inaccessibile ai veicoli non autorizzati nel fine settimana”che proseguono “riteniamo che un Commissario prefettizio avrebbe mediato con i titolari delle attività produttive soprattutto dopo il lungo periodo di lockdown e avrebbe ottenuto un risultato più consono alle esigenze avanzate dalle associazioni di categoria,la Lega rimane ferma sulle proposte presentate in più occasioni e sottolineate anche dalla consigliera comunalepresente insieme alla dirigenza sulmonese alla protesta di ieri,proposte di buon senso volte a ridare vita alle attività del centro storico.Abbiamo a cuore le sorti dell’economia locale e riteniamo che il Sindaco non stia facendo nulla per tutelarla,per questo motivo la Lega chiede il commissariamento del Comune di Sulmona”concludono i leghisti.