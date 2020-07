Pedonalizzazione, trovato l’accordo. Per ora.

Sulmona, 22 luglio– E’ stato firmato questa sera una documento che sancisce la proposta di modifiche dell’Area Pedonale Urbana presentata dall’amministrazione dopo una serie di incontri e confronti con i vari portatori d’interesse. “Per la nostra amministrazione è un elemento cardine la politica dell’ascolto, che abbiamo messo in atto in queste settimane andando incontro alle esigenze di tutti, nell’interesse esclusivo della città. Anche oggi abbiamo svolto una serie di incontri e confronti ripetuti sia con la delegazione rappresentante dei commercianti e dei residenti, durante la loro manifestazione, sia con i rappresentanti delle associazioni, che ieri hanno protocollato in Comune 300 firme favorevoli alla pedonalizzazione, al fine di individuare la migliore soluzione possibile, consapevoli che l’ Apu sia la base per progettare

un nuovo modo di vivere e favorire lo sviluppo del Centro Storico a vantaggio di cittadini, residenti, commercianti e visitatori. Insieme alla Giunta e in accordo con la maggioranza abbiamo presentato una proposta che prevede la modifica della APU dalle 4 alle 10, dal lunedi al venerdi, e dalle 16 alle 17 dal lunedi al giovedi, consentendo il transito di tutti i veicoli, anche non autorizzati, lungo tutto Corso Ovidio. Dal venerdi alle ore 10 fino al lunedi successivo alle ore 4, dunque, sarà prevista la chiusura totale al traffico dell’intero Corso Ovidio. Seguirà lo stesso orario la Ztl, che verrà quindi modificata, consentendo il passaggio veicolare dal lunedi al venerdi dalle 4 alle 10 e dalle 16 alle 17 dal lunedi al giovedi. Esprimo soddisfazione per questa intesa raggiunta e sottoscritta in un documento, con l’impegno sia per l’associazione “Sulmona fa Centro” a promuovere l’apertura pomeridiana delle attività dalle 16 e alla sensibilizzazione degli esercenti all’apertura nei giorni festivi, sia per le altre associazioni, tra cui “Jamm’mo” (che ha sottoscritto questa sera l’accordo) di collaborare per definire un progetto stabile di Apu e valorizzazione del centro storico.

Sono stati già individuati gli stalli per la sosta finalizzata alle operazioni di carico e scarico merci, in varie aree limitrofe al centro storico: 3 in piazza Tresca, 1 a piazza Garibaldi, 1 a Piazza Plebiscito, 2 a via Pansa e infine lungo la Circonvallazione all’altezza del civico 9.Da domani predisporremo gli atti amministrativi necessari per attuare le modifiche APU e ZTL, che entreranno in vigore probabilmente dalla prossima settimana, modificando anche la cartellonistica stradale”. Lo afferma il sindaco Annamaria Casini.