Pedonalizzazione centro storico: l’Associazione “Jamm Mo” propone proroga fino a dicembre 2021

Sulmona,23 ottobre– Il 31 ottobre scade l’ordinanza sulla pedonalizzazione. La fase di sperimentazione si è conclusa a nostro avviso con esito positivo di conseguenza riteniamo si possa speditamente procedere, in accordo con i vari portatori di interesse della città, verso un progetto che elimini il traffico veicolare lasciando spazio alle persone. Lo rileva oggi l’Associazione “Jamm mo”.

“La pedonalizzazione di corso Ovidio, e non di tutto il centro storico, rappresenta a nostro avviso- scrive il Presidente Giuseppe Massaro – l’unico modello organizzativo coerente con la sussistenza delle attività commerciali e con una piena fruibilità del cuore della città, vero luogo di creazione del valore. Abbiamo anche letto ed ascoltato il grido di allarme di una parte dei commercianti e condividiamo con loro la preoccupazione per il futuro, ma questo non deve impedirci di proseguire con fermezza verso una visione di città che consenta una maggiore fruibilità e trasformi il centro storico in un centro commerciale naturale. Chiediamo quindi al sindaco di prolungare fino al 31 12 2021 il provvedimento già in essere ed approvato con un accordo ampliamente condiviso,

Il posizionamento dei varchi in uscita dal centro storico e la presentazione di un progetto orientato ad una maggiore fruibilità di corso Ovidio anche attraverso soluzioni urbanistiche e architettoniche adeguate al contesto. Intendiamo comunque esplicitare che in ogni caso la zona sud del corso va pedonalizzata e realizzato in quella zona il mercato di vicinanza attualmente presente in via Gennaro Sardi”.