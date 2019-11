Pedonalizzazione: Casini, terminata la fase degli incontri, dell’ascolto e del confronto.

Sulmona, 27 novembre– Ultimo giorno ieri per la compilazione del questionario distribuito in città, dal 6 novembre scorso, sia sul sito online del Comune di Sulmona, sia in formato cartaceo, presso la Polizia Locale e l’Ufficio Turistico, consentendo ai cittadini e turisti di contribuire a definire al meglio il progetto di Area di Pedonalizzazione Urbana, sperimentata nei weekend la scorsa estate. Mentre sono 73 i questionari cartacei riempiti, sono 1021 le risposte fornite attraverso internet. Secondo i primi dati emersi dai questionari sul web, di coloro che hanno compilato il questionario: il 77,2% sono cittadini residenti, 13,8% hanno risposto in qualità di commercianti o professionisti e il 9% sono turisti”. Tra i cittadini, la maggioranza (82,9%) dichiara di vivere al di fuori del Centro Storico, il 14,6% nel Centro Storico, mentre il 2,5% risiede nella zona oggetto della sperimentazione estiva. I commercianti che hanno risposto al questionario online si dividono equanimemente tra esercenti del Centro Storico e delle zone al di fuori. Tra i turisti, infine, il 76,1% si dichiara abituale, il restante 23,9% ha avuto modo di visitare Sulmona solo occasionalmente.

“Tutti i dati dei questionari saranno elaborati nei prossimi giorni dagli uffici comunali, così da poter avere un quadro complessivo del contributo fornito dai cittadini, teso a migliorare il progetto per la Pedonalizzazione. Saranno messe a sistema le idee proposte, individuando una sintesi che includerà i vari punti di vista espressi per arricchire e migliorare il progetto del centro storico, che comprenderà quanto raccolto sia con il questionario sia con gli incontri che si sono svolti nelle scorse settimane, rivelandosi proficui e partecipati, allargando il discorso alla valorizzazione del centro storico. Ringrazio vivamente tutti coloro che hanno partecipato, esprimendo opinioni, con suggerimenti e idee migliorative per poter affinare il progetto, cogliendo il senso collaborativo di questa fase importante di confronto e ascolto. Ritengo che la partecipazione sia una modalità cruciale per un tema come la pedonalizzazione, che da decenni è elemento di divisione in questa città” afferma il sindaco Annamaria Casini che esprime soddisfazione. “L’obiettivo” aggiunge in conclusione “è quello di realizzare un piano strutturato che valorizzi il centro storico, in cui uno degli elementi è proprio la pedonalizzazione”.