E.. il Ministro Toninelli lascia fuori i sindaci abruzzesi

Sulmona,5 dicembre- Sul mancato incontro del Ministro per le Infrastrutture Toninelli e la delegazione di sindaci abruzzesi che questa mattina si sono portati a Roma per proseguire il confronto sulla vicenda del caro-pedaggi l’assessore abruzzese ai Lavori Pubblici Lorenzo Berardinetti ha detto che “stamane, nella duplice veste di sindaco di Sante Marie e rappresentante della regione Abruzzo, ho partecipato al sit- in a Roma assieme agli amici e colleghi sindaci per chiedere un incontro con il ministro Toninelli. All’ordine del giorno la vicenda del caro pedaggi. Sfortunatamente, però, nonostante la richiesta di civile confronto per far valere le richieste degli abruzzesi, il ministro pentastellato non ci ha ricevuti, adducendo la scusante di essere fuori dal palazzo. Sul posto solo un cordone di sicurezza in tenuta antisommossa. Quanto accaduto è inaccettabile la nostra era una protesta civile e assolutamente mirata a far valere delle giuste ragioni, che sono quelle di tutti i cittadini della regione. La reitereremo e non ci scoraggeremo”. “Siamo uniti e ben determinati a portare sul tavolo nazionale una situazione – quella del caro pedaggi – che nuoce gravemente all’intero Abruzzo” (h. 19,00)