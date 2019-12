Pd, una città in agonia. Di chi la responsabilità ?

Proprio nei giorni scorsi il prof. Aldo Ronci aveva lanciato una ” riflessione provocazione” sulla condizione di debolezza e di abbandano in cui versa la città ed il territorio troppo spessa dimenticati da una politica distratta e ” pasticciona”. Ed aveva elencato una serie di ritardi e spoliazioni subite negli ultimi anni. In sostanza questo realtà, aveva spiegato, ce la può’ fare solamente ad una condizione: se saprà rinunciare a a quella rassegnazione che sembra essersi impadronita della fiducia della nostra gente invitando tutti a sviluppare una politica di coesione e di solidarietà capace di accomunare la nostra gente per lavorare insieme per riaprire, magari, una vertenza seria con la Regione ed il Governo nazionale. Sarà possibile? Non lo sappiamo ancora però dai primi segnali che si registrano in alcuni settori della politica cittadina qualcosa si muove. Oggi arriva anche una dura presa di posizione del Circolo Pd di Sulmona che si dice convinto della linea tracciata da Ronci ma non risparmia ” bacchettate” a quanti, investiti da responsabilità precise e di governo nelle istituzioni non hanno saputo rappresentare adeguatamente le attese dei nostri territori mettendo nel mirino sopratutto l’ex Assessore regionale alle Aree interne Gerosolimo. Ecco la nota del Pd

Sulmona, 11 dicembre-Il prezioso studio del prof. Aldo Ronci evidenzia a tutti il grave stato in cui versa la Valle Peligna ed in particolare la città di Sulmona.

I numeri sullo spopolamento, le aziende perse, la mancanza di lavoro e il fatto che nessuna azione politica sia stata adottata negli ultimi anni per favorire un recupero degli occupati, fornisce un quadro desolante e comprensibile a tutti. L’analisi delle responsabilità è tuttavia imprescindibile se si vuole costruire uno scenario diverso per il futuro e non può che passare attraverso una severa censura di chi aveva precisi obblighi e competenze.

E a tal proposito- si legge nella nota del Pd– non possiamo tacere sulla condotta dell’ex assessore regionale Andrea Gerosolimo che ancora oggi tenta attraverso i social di avere una credibilità. Egli infatti, con le sue deleghe al Lavoro, alle Aree Interne ed ai Grandi Eventi, dall’alto delle sue 35 delibere in quasi cinque anni di legislatura, non può non individuarsi come il maggiore artefice della rovina dei territorio.

E si, perché 35 delibere su 2.368 complessive della Giunta Regionale sono poche. Anzi, visto il peso politico delle deleghe, sono una miseria!

Se poi si va a considerare che dal 2014 al 2018 l’indennità percepita dall’assessore regionale (fonte sito Regione Abruzzo) si è aggirata attorno ai 730 mila euro lordi, la sua condotta è ancor più inaccettabile: ogni delibera è costata quasi 21 mila euro! Uno stipendio annuale, per chi ce l’ha!

Nessuna di quelle delibere peraltro, più burocratiche che di vero e proprio indirizzo come si converrebbe a chi si ritiene “un politico”, hanno riguardato la Valle Peligna ed i suoi giovani costretti a farsi mantenere dalle famiglia nonostante una laurea, oppure ad emigrare.

Nessuna di quelle delibere- spiega il Circolo Pd- ha riguardato quelli che il lavoro l’avevano perso a seguito delle continue chiusure delle aziende peligne.Nessuna di quelle delibere ha riguardato perciò il problema più grave che attanaglia ogni famiglia del nostro territorio e non solo: la mancanza di un lavoro !!

Se poi l’analisi deve estendersi anche alla responsabilità di aver voluto, e poi scaricato, una sindaca che non è mai stata in grado nemmeno di pensarla una battaglia per il rilancio della vertenza Valle Peligna, allora la responsabilità si raddoppia, anzi si moltiplica all’infinito.

Ha ragione il prof. Ronci, “l’unica strada percorribile per affrontare le problematiche del Territorio Peligno è la mobilitazione generale pensando che di fronte alla gravissima crisi nella quale esso versa, ormai da decenni, c’è bisogno di unità e determinazione da parte di tutti (forze politiche, culturali, sindacali, degli imprenditori, dei professionisti, degli studenti, dei disoccupati ….)” ma ad una condizione : i detrattori di questo territorio e i loro “valletti”, quelli che hanno pensato a sé e non ai bisogni della gente, quelli che hanno percepito e percepiscono compensi stratosferici senza produrre NULLA che non sia –a tacer d’altro- povertà e divisione, stiano lontano, molto lontano da questo percorso che avrebbero dovuto e potuto intraprendere in prima persona e che invece hanno scelto e scelgono di non farlo.

Il PD locale, provinciale e regionale- conclude il documento– si impegnerà a riprendere la vertenza lavoro della Valle Peligna anche con il Governo nazionale ed aprirà un confronto con tutte le forze politiche e sociali che avvertono la grave emergenza ( h. 21,30)