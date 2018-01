Riunione d’urgenza ieri sera del Circolo locale dopo la seduta del Consiglio comunale. carica di tensioni Analizzata la situazione politica del momento definita un “ caso” in Abruzzo che riguarda tutti e deve investire oltre che le istituoni locali anche la Regione ed il Governo. Giudizio severo anche sulle recenti dichiarazione dell’Assessore alle Aree interne,Gerosolimo “Chi oggi parla del grande momento del Centro Abruzzo e di Sulmona delle tante risorse attribuite a questa città e a questo territorio evidentemente non conosce bene la realtà preoccupante in cui si trascina la città “ Ma non è tutto perché il documento apre anche una” vertenza” con il partito regionale sulle candidature nei collegi

Sulmona, 13 gennaio– Mentre il sindaco della città sfoglia ancora la margherita sul ritiro,o meno, delle dimissioni e tiene in ansia tutti i consiglieri della sua maggioranza che continuano a supplicare il primo cittadino a rivedere le sue decisioni ( ma sicuramente lo farà nelle prossime ore o al massimo lunedì mattina) la seduta di ieri sera dell’Assemblea civica, le forti tensioni, comportamenti incredibili nella gestione dei lavori dell’Aula ( ci vorrebbe più’ duttilità in momenti delicati nella interpretazioni delle norme) e sopratutto la mancanza assoluta di mediazione almeno attorno ai grandi temi hanno dato una forte spinta a diverse formazioni politiche ad aprire una riflessione a tutto campo sul lavoro prodotto dall’Amministrazione comunale in questi diciotto mesi e sulla capacità di resistere dopo la forte delegittimazione degli ultimi tempi al prosieguo del suo cammino Ieri sera si è riunita la direzione del Circolo Pd di Sulmona che ha espresso ” giudizi severi” sulla crisi che si trascina a Palazzo San Francesco ma anche sulla mancanza di strategie precise da portare avanti. Il territorio si sente abbandonato, i servizi ridotti. C’è una forma di sfiducia diffusa

“Le immagini della conclusione della seduta di ieri sera del Consiglio comunale di Sulmona, entrate nelle case dei sulmonesi, sono lo specchio inconfondibile- recita una nota– di una città allo sbando, senza guida incapace di governare le ormai troppe emergenze. La delicatissima situazione di Sulmona è ormai un problema che riguarda tutti i cittadini, le istituzioni regionali e centrali, che impongono scelte coraggiose e soprattutto interventi decisi.

Manca una strategia precisa, mancano progetti, risorse, programmi. Chi oggi parla del “grande momento del Centro Abruzzo e di Sulmona”, delle tante risorse attribuite a questa città e a questo territorio evidentemente non conosce bene la realtà preoccupante in cui si trascina la città”

E che dire del declassamento dell’Ospedale ( con la maggiorana del Consiglio comunale che ha votato a favore?), della mancato riconoscimento di area di crisi complessa,della bretella ferroviaria, di una politica culturale confusionaria e pasticciata, del mancato riordino della macchina amministrativa del Comune ? E le ultime decisioni che oltre alla Centrale Snam vogliono portare in città i rifiuti di Roma ed i fanghi di Pescara?

“Non ci interessa scaricare colpe sugli altri, quello che interessa al PD è continuare a stare al fianco dei cittadini facendo la nostra parte e contribuendo a creare i presupposti per cambiare le prospettive di questo territorio. La realtà che stiamo attraversando è sotto gli occhi di tutti, i sulmonesi hanno buona memoria e sanno distinguere chi ha ben lavorato per la città e chi invece ha venduto solo fumo.

Anche per questa ragione il Circolo Pd di Sulmona si è riunito d’urgenza ieri sera per definire alcune iniziative ed ha rivolto un invito al Segretario provinciale e regionale del Partito a promuovere con ogni urgenza una riunione da tenersi in città sul “caso Sulmona” e affrontare il nodo candidature tenendo conto che questo territorio rivendica una propria rappresentanza che non intende delegare più a nessuno. (h.15,30)

Fin qui la nota del Circolo Pd di Sulmona ma c’è da giurarci che siamo appena agli inizi