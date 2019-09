Pd: sulla storia della Villa comunale di Sulmona altra brutta figura del Comune

Sulmona, 4 settembre– Avremmo preferito non intervenire, ancora una volta e come abbiamo sempre fatto sino ad oggi, su un ennesimo errore burocratico a Palazzo San Francesco. Dopo la sostituzione non autorizzata dei lampioni dell’Annunziata solo per citarne l’ultimo, questa volta a farne le spese è il giardino pubblico per eccellenza della nostra Città : la Villa Comunale.E’ sotto gli occhi di tutti la condizione di degrado in cui versa la Villa Comunale, una volta prestigio e orgoglio della nostra città , il nostro biglietto da visita. Il patrimonio arboreo, da troppo tempo abbandonato rischia, se non si interviene tempestivamente, un deterioramento irrecuperabile. Le siepi sono ridotte a ciuffi di steli secchi, il manto erboso inaridito e in alcune parti completamente inesistente, gli alberi necessitano di potatura e dove necessario anche di taglio e ripiantumazione.Lo scrive oggi in una nota il Circolo Pd di Sulmona

Secondo il Pd “. Entro quest’anno i lavori di ristrutturazione del giardino comunale, si sarebbero dovuti concludere grazie alla compartecipazione di Regione, Comune e Fondazione Carispaq ma purtroppo, come è noto, nel partecipare al Bando Regionale, gli uffici comunali hanno presentato il progetto definitivo e non il progetto esecutivo e così il finanziamento è sfumato. Per alcuni si tratta di una “svista” per noi è un errore amministrativo, l’ennesimo e ci sono precise responsabilità . I bilanci dei Comuni sono scarsi e per questo reperire fondi dalla Regione, dal Governo e dall’Europa partecipando ai bandi, deve essere l’attività più importante per gli amministratori, che devono essere formati costantemente. Cio’ posto nulla toglie alla culpa in vigilando della classe politica.

Ancora una volta ci spiace constatare di trovarci di fronte ad un’amministrazione che veleggia nell’ignoto, che non sa e non vigila sull’operato dei dirigenti e dei tecnici preposti. I primi responsabili, gli pseudo amministratori continuano a rimanere sulle loro poltrone dimostrando di non avere un minimo di dignità e di responsabilità per l’Istituzione, che come rappresentanti, dovrebbero onorare con il loro lavoro, onestà e risultati. Responsabilità che dovrebbe portarli alle dimissioni per i continui fallimenti a danno della comunità. Ma una forza di opposizione leale – dice ancora il Pd- deve anche fare proposte, perché l’interesse di tutti e quindi anche di chi scrive è il bene della Città. Allora chiediamo a questa Giunta di utilizzare i 75.000€ della Carispaq e i 25.000 € stanziati dal Comune ( ricordiamo che la ristrutturazione della Villa era nel piano triennale delle opere pubbliche) siano utilizzati per una manutenzione straordinaria che si limiti al patrimonio arboreo ad opera di una ditta altamente qualificata. L’investimento nella manutenzione delle aree verdi è fondamentale per l’immagine della nostra città e a tutela dalla salute dei cittadini” (h. 14,45).