Pd: punto nascita ed altre emergenze. Noi sempre con la città

Sulmona, 1 Novembre. Il Circolo del Pd di Sulmona esprime forte preoccupazione per la decisione del Governo Lega-M5S di chiudere il Punto nascita della nostra città smentendo clamorosamente le promesse fatte in campagna elettorale. Una decisione incomprensibile e dannosa per la città e che priverebbe il Centro Abruzzo di un servizio fondamentale e di un diritto insostituibile anche in considerazione delle particolari condizioni orografiche del territorio.

In questo modo il governo “giallo-verde” oltre a mortificare questa parte fondamentale delle zone interne dell’Abruzzo vanifica tutto lo sforzo e la richiesta presentata dalla Regione Abruzzo di proroga del decreto Lorenzin, approvato nella scorsa legislatura dal governo di centrosinistra. In questi anni ci siamo battuti per difendere il presidio in tutti i modi.

Il Pd di Sulmona –scrive il Segretario del Circolo Sergio Dante– che non ha mai smesso di credere nella giustezza di questa battaglia come ha dimostrato fin dal primo momento schierandosi in Consiglio comunale a Sulmona e votando per ben due volte contro la riorganizzazione della rete ospedaliera regionale e poi, con l’uscita dell’Abruzzo dal Commissariamento della Sanità, sviluppando costantemente un’azione incisiva nei confronti della Regione e nei confronti del Governo attraverso i parlamentari abruzzesi per garantire almeno la proroga del servizio.

Anche oggi, in presenza di una condizione drammatica per la città ed il territorio, il nostro apporto leale e determinato non verràmeno e saremo a fianco di quanti lavoratori, forze sociali, operatori sanitari semplici cittadini vorranno continuare a lottare perchéquesto obiettivo sia raggiunto. La stagione di chi ha costruito le proprie fortune politiche attraverso un civismo colmo di vuote espressioni, di chiacchiere e bugie è ormai palesemente conclusa, mentre i problemi di Sulmona sono ancora lìad aspettare risposte precise ai tanti problemi come la vicenda della Snam, delle scuole, della sicurezza sismica, dei tagli ai trasporti, della cultura, del decoro della città. Su questi obiettivi il Pd di Sulmona èin prima linea a lavorare insieme a quanti lo vorranno e a lanciare la sfida sulla qualità delle proposte da mettere al servizio della nostra città (h. 19,45)