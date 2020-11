Emergenza sanitaria: Pd provinciale la Asl va Commissariata

.

Sulmona, 13 novembre- L’intera provincia è investita da una gravissima crisi pandemica che, quotidianamente, fa registrare un aumento preoccupante del numero dei contagi: la sottovalutazione da parte della Regione e le gravi carenze gestionali della ASL stanno mettendo a forte rischio operatori e utenti e stanno facendo precipitare nel panico l’intera popolazione provinciale. Le gravi e pesanti responsabilità che ricadono sulla ASL non possono essere taciute. Come già richiesto dai nostri rappresentanti istituzionali ribadiamo che sia immediatamente attivato il commissariamento della ASL 1 Avezzano – Sulmona – L’Aquila per manifesta inadeguatezza nella gestione della grave crisi sanitaria. E’ quello che hanno chiesto i nostri consiglieri comunali di L’Aquila e Avezzano, i nostri consiglieri regionali, i nostri parlamentari e quello che chiedono le coscienze e le persone vittime della pessima gestione sanitaria nella nostra provincia. E’ questo uno dei passaggi caratterizzanti contenuto nel documento sulla sanità in provincia dell’Aquila discusso nell’Assemblea provinciale del PD di ieri.

L’Assemblea ha affrontato anche il problema dell’indice di contagio Rt sollecitando la Regione a dire la verità perchè ” Riteniamo, in primo luogo, che non sia più accettabile la reticenza delle Autorità sanitarie sull’indice di contagio Rt per ogni Comune della Provincia ovvero almeno per quelli maggiori, dove si avverte alto il contagio, come L’Aquila, Avezzano, Sulmona e Castel di Sangro: dicano finalmente la verità, con chiarezza, sull’indice Rt! Non si può affrontare una pandemia senza dati, senza trasparenza, senza programmazione e senza responsabilizzazione forte di ogni cittadino: ne va della nostra salute e ne va della nostra già fragile economia”.

Secondo il Pd “Fare tamponi e tracciare i contatti serve a ricostruire e analizzare con precisione la rete dei potenziali contagi, sino a crearne una vera e propria mappa territoriale. Sui tamponi si stanno registrando grande confusione e ritardi: non vengono fatti con la necessaria rapidità allo scadere dei dieci giorni, né vengono eseguiti sui conviventi e quando eseguiti i risultati pervengono dopo giorni. Allo stesso modo si registrano casi di grave disorganizzazione sulle sorveglianze attive: molto spesso non corrispondono le informazioni gestite dalla ASL e implementate sulla piattaforma informatica gestita, non senza comprensibili difficoltà, dai medici di base. Spesso accade che, lavoratori o lavoratrici in sorveglianza, a causa degli errori di comunicazione da parte degli uffici sanitari preposti rischiano scoperture nei periodi di assenza per malattia dal posto di lavoro. Si attivino subito convenzioni e si forniscano autorizzazione a tutte le strutture pubbliche e private in grado di processare i tamponi in numeri maggiori e tempi più compatibili con l’urgenza in atto. I Sindaci maggiori siano protagonisti attivi a tutela delle loro popolazioni e non a tutela di un incomprensibile interesse politico: siano di aiuto e sostegno dei tanti Sindaci dei piccoli Comuni che sono la rete vitale della nostra Provincia”.

Particolare attenzione è stato riservato al problema dell’Usca e medicina territoriale, ai vaccini antinfluenzali e ai problemi legati agli Ospedali e strutture private “Siamo preoccupati e sgomenti di fronte alle proposte di tensostrutture da montare nei pressi dei nostri ospedali. Siamo fortemente contrari a soluzioni di questo tipo, che restituiscono tutto il senso di precarietà di una gestione lacunosa e non all’altezza. L’ approssimarsi della stagione invernale e il forte afflusso di pazienti nelle strutture ospedaliere di L’ Aquila, Avezzano, Sulmona e Castel Di Sangro esigono strutture dignitose, sicure e adeguate. Anche al fine di decongestionare i nosocomi pubblici si attivino subito, sebbene tardivamente, tutte le strutture private in grado di assorbire pazienti e patologie oggi non trattabili nel pubblico. Poi si reperiscano strutture alberghiere, si coinvolgano gli operatori della ristorazione per assicurare i pasti, si attivi una rete larga di solidarietà”.

“Infine come partito Provinciale– conclude il documento- daremo luogo a una rete d’ascolto di tutte le categorie interessate a cominciare dai Sindaci dei piccoli centri, lasciati a se stessi, i medici di base, gli insegnanti, gli operatori economici ecc.”