PD Pratola, trasparenza e merito per un ente Pubblico

Pratola Peliga, 17 luglio- Giovedì mattina si terrà la prova scritta di selezione, per titoli ed esami, finalizzata all’assunzione a tempo pieno e determinato per la durata di 12 mesi prorogabili, di una figura di “funzionario amministrativo” presso il consorzio di bonifica Aterno-Sagittario. o- Giovedì mattina si terrà la prova scritta di selezione, per titoli ed esami, finalizzata all’assunzione adi una figura dipresso

Questo avviso pubblico di selezione per assumere un avvocato dal costo complessivo annuo di 75500 euro è stato sin da subito fortemente contestato dalle sigle sindacali regionali (CIA Abruzzo e Confagricoltura Abruzzo) soprattutto perché il consorzio di bonifica Aterno-Sagittario non ha bisogno di un legale ma di figure tecniche, come ingegneri o geometri, per evitare il ricorso sistematico di affidare all’esterno le attività di progettazione, con conseguente aggravio delle spese.

Ciò considerato e visto che gli ultimi bilanci si sono potuti chiudere solo grazie alla Regione che ha prestato all’ente circa 800000 euro da restituire in rate annuali a copertura del disavanzo di amministrazione, chiediamo ed auspichiamo che il concorso, ormai irrevocabile, si svolga nella trasparenza e nel rispetto del merito non potendo essere strumento per accontentare i soliti noti o peggio per concedere contentini elettorali, trattandosi soprattutto di soldi dei contribuenti. (h. 15,00)