Pd Pratola su Consorzio di bonifica Aterno sagittario: cambiano i commissari ma i problemi restano

Pratola Peligna, 31 marzo– Al consorzio di bonifica Aterno/Sagittario cambiano i commissari ma i problemi restano. La regione Abruzzo che, attraverso la sua maggioranza (ex) Sovranista ha nominato l’ultimo commissario Pietroleonardo, annuncia che non sarà erogato il finanziamento di 870.000 € e nemmeno 500.000 € del bando di rotazione. Il commissario Pietroleonardo inoltre annuncia ritardi nella manutenzione degli impianti irrigui e nella distribuzione dell’acqua per uso irriguo con conseguenti problematiche per gli agricoltori. Un futuro incerto per l’Ente ma una riduzione certa dei servizi per gli utenti; gli impegni di risanamento presi dalla regione non si sono mai concretizzati anzi a pagare i danni sono sempre gli agricoltori a cui servono invece garanzie.Di certo la difficile situazione economica e finanziaria dell’Ente va avanti già da anni e con varie gestioni ma queste criticità economiche non hanno mai messo a rischio la sicurezza della stagione irrigua. Nonostante i disservizi si parla di aumenti delle tariffe sempre a carico dell’utenza ma si continua tuttavia ad affidare incarichi di quattro mesi a 25.000 € per non meglio precisate “opere intellettuali”. Sono incarichi davvero necessari? Se non ci sono soldi per la stagione irrigua come si può continuare ad affidare incarichi esorbitanti a società e chiedere aumenti di tariffe?