Pd: Pratola senza cartellone estivo ed eventi culturali

Pratola Peligna,3 luglio- La pandemia non è ancora del tutto passata, deve esserci massima attenzione da parte di tutti noi ma la zona bianca e la situazione attuale permettono di svolgere eventi rispettando le norme previste. Così tanti comuni del circondario e non come Sulmona, Pescara, Scanno ecc cercano di ripartire tornando alla normalità predisponendo cartelloni estivi ed eventi culturali mentre a Pratola tutto tace. Lo sostiene in una nota il Circolo Pd di Pratola Peligna

“Ancora nessun cartellone estivo presentato e nessun evento predisposto per quello che era il paese centro della vallata per eventi culturali e non, ricco di associazioni. Già da prima del COVID – rileva ancora il Pd –-a Pratola c’è stata una progressiva fine di quel fervido movimento associativo che ci aveva resi uno dei paesi più attivi nella valle e a cui si guardava con invidia.Ad oggi il quadro è desolante: il Sindaco ha tenuto per sé, tra le altre, anche la delega all’associazionismo non lavorando al meglio, gli eventi sono rimessi alle iniziative di singoli o attività, la maggior parte delle associazioni e dei relativi eventi non ci sono più, nell’estate della ripartenza tutto tace e la cultura è stata abbandonata ormai da anni”