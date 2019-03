Pd: nella lista per la mozione Giacchetti anche due sulmonesi

-Domenica 3 marzo Piazza Garibaldi gazebo allestiti, si vota dalle 08:00 alle 20:00- Nella lista provinciale anche due candidati sulmonese: Carlo Piccone e Antonella Fiordi-

Sulmona, 1 marzo– Antonella Fiordi, Carlo Piccone e Maria Donata Di Gregorio, sono questi i candidati -all’Assemblea nazionale in rappresentanza della Provincia dell’Aquila a sostegno della Mozione Roberto Giachetti e Anna Ascani.

“Abbiamo da subito condiviso la mozione di Giachetti quale mozione riformista. Pochi gli obiettivi ma ambiziosi. Per affrontare questa sfida e raggiungere gli obiettivi occorre ripartire dai territori, dalla nostra comunità e quindi dai militanti e dai circoli. Qualcuno ha parlato di abolire lo Statuto noi invece pensiamo che non sia mai stato attuato. Gli interventi che saranno oggetto di veri e propri piani Marshall vanno dall’ istruzione intesa come diritto agli studi da zero a 100 anni, alla formazione, alla rivalutazione degli stipendi dei docenti, i piu’ bassi in Europa. Sul lavoro ci proponiamo, prendendo ad esempio dalle democrazie del Nord Europa, di allargare la contrattazione ai processi d’innovazione delle aziende, affinchè i lavoratori possano partecipare all’utile d’impresa per favorire l’innalzamento dei salari e, nel contempo, possa essere rivalutato il ruolo dei sindacati. Siamo fieri della scelta che abbiamo fatto e convinti che il Partito Democratico abbia ancora molto da dare all’Italia. Per questa ragione non vogliamo guardare al passato ma desideriamo mostrare e dimostrare una diversità credibile e apprezzabile”. (h. 15,00)