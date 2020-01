Pd , il 30 gennaio il sottosegretario Baretta a Sulmona

Sulmona, 27 gennaio- Giovedì 30 gennaio 2020 alle ore 18, a Sulmona, nella Sala conferenze della Comunità montana peligna, il Pd Abruzzo discuterà della manovra finanziaria 2020 con il sottosegretario al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Pierpaolo Baretta. a Sulmona, nella Sala conferenze della Comunità montana peligna, il Pd Abruzzo discuterà della manovra finanziaria 2020 con il sottosegretario al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Pierpaolo Baretta.

Michele Fina, segretario del Pd Abruzzo, spiega che “la discontinuità con le scelte del precedente esecutivo è netta e profonda. Il Governo e il Partito Democratico sono impegnati con grande determinazione per far ripartire l’Italia, ridurre le diseguaglianze, costruire un Paese più moderno, più verde, più giusto. L’incontro con Baretta sarà l’occasione per esaminare il valore e le implicazioni delle scelte e dei provvedimenti, a cominciare naturalmente dall’Abruzzo”.

Daniele Marinelli, responsabile Economia e Lavoro del Pd Abruzzo, ricorda che “crescita, equità e sostenibilità rappresentano gli obiettivi cardine della manovra di bilancio. In un contesto economico e finanziario delicato e complesso, il Governo è riuscito a portare a casa molti importanti provvedimenti, come il blocco dell’aumento dell’IVA, il taglio delle tasse a circa sedici milioni di lavoratori dipendenti, l’abolizione del superticket sanitario, l’impegno per la rivoluzione verde e per far ripartire gli investimenti, le risorse per la scuola e per la formazione, a partire dagli asili nido gratis alla stragrande maggioranza delle famiglie italiane”.