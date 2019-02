Pd di Sulmona in rivolta contro la Giunta Casini

Mentre il sindaco stava presentando la nuova Giunta nata con l’apporto determinate del Partito Democratico arriva il primo siluro,abbastanza pesante e destinato a lasciare il segno, contro l’operazione fatta frettolosamente e con molte zone d’ombra. Il Segretario politico Sergio Dante, il Vice Carlo Piccone e altri quattro componenti la Segreteria del Circolo hanno annunciato le proprie dimissioni dai rispettivi incarichi. E il segnale di un malessere che si trascina da qualche tempo e che probabilmente è esploso solo ora in coincidenza con lo sbocco della soluzione a Palazzo San Francesco che, probabilmente, è andata per una strada diversa da quella che tutti auspicavano. Cosa accadrà ora? C’è da scommettere che all’interno del Circolo i dissidenti si preparano a svolgere una forte azione critica in opposizione alla nuova Amministrazione Casini e c’è da giurarci che nelle prossime ore una delegazione possa incontrare anche l’on Alberto Giacchetti in corsa per la Segreteria del Partito ( a cui in diversi fanno riferimento) perché a conclusione del congresso di domenica prossima la “ questione Sulmona” venga portata all’attenzione del Pd regionale e nazionale. Ecco la nota dei componenti la Segreteria Pd di Sulmona dimissionari

Sulmona, 25 febbraio– Questa mattina abbiamo appreso dagli organi di stampa la composizione della nuova giunta del Comune di Sulmona e, sempre dagli organi di stampa, veniamo a sapere che solo ed esclusivamente i consiglieri del Partito Democratico entreranno in maggioranza per mantenere in piedi l’amministrazione Casini.

Per questa ragione, totalmente opposta a quanto stabilito in una riunione del Pd Sulmona la scorsa settimana, abbiamo deciso di dimetterci dalla segreteria del nostro circolo. In questa riunione era stato stabilito e assicurato che il Partito Democratico sarebbe entrato a far parte della maggioranza consiliare solo e soltanto se ci fosse stata la possibilità di dar vita e forma ad una “giunta di salute pubblica” e quindi ad una giunta che sarebbe stata sostenuta da più forze partitiche e civiche. La soluzione di cui leggiamo oggi non corrisponde a quanto era stato stabilito e concertato durante la riunione del direttivo dem dove, tra l’altro, ci si era ripromesso di redigere un cronoprogramma delle azioni amministrative da presentare alla città come impegno e contributo della nostra forza politica ma, invece, vede solo e soltanto i consiglieri del Partito Democratico entrare a far parte della maggioranza.

Da circa due settimane si è conclusa la campagna elettorale che ha visto Giovanni Legnini e tutto il centrosinistra abruzzese posizionarsi al secondo posto dopo il centrodestra. Il Sindaco Annamaria Casini ha sostenuto apertamente il centrodestra e la candidata Marianna Scoccia. Non è una questione di persone, non è una questione di nomi ma una questione etica. Come si può dimenticare dopo solo due settimane questa cosa? E come possono gli organi di partito, provinciale e regionale, rimanere in silenzio di fronte a questo?

A questo punto non riteniamo sia più il caso di continuare a condividere lo stesso percorso politico all’interno del Pd con quella parte di persone che, probabilmente, condividono e sostengono una decisione e una scelta mai deliberata. Lo facciamo prima di tutto come forma di rispetto verso tutti quegli iscritti del Partito Democratico che, pur non essendo in prima linea, si vedono rappresentati da noi nel partito ma lo facciamo anche come forma di coerenza con quello che è sempre stato il nostro pensiero.

Ci dimettiamo dalla segreteria ma il partito democratico sarà sempre il nostro partito, continueremo ad essere presenti e a dire quello che pensiamo fuori e dentro le mura del nostro circolo.

Sergio Dante Segretario

Carlo Piccone vice Segretario

Antonella Fiordi

Teodoro Marini

Eva d’Alberto

Pamela della Sabina