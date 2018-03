Pd, Cacciari: Calenda cooptato, non sa neanche di essere al mondo

Sulmona,26 marzo– “Continuano a sbagliare tutto. Avevano una formidabile carta per mettersi in gioco: dare l’appoggio esterno a un governo 5 stelle. A quel punto i 5 stelle, che da anni dicono che vogliono governare da soli, non avrebbero potuto dire di voler governare con Salvini. Avrebbero mandato in tilt il centrodestra”. Lo ha detto Massimo Cacciari a Circo Massimo su Radio Capitale.

Questa posizione, però, ha attirato sul filosofo le critiche di un neo-iscritto al PD, Carlo Calenda: “Io ho sempre fatto proposte, e mai criticato”, specifica Cacciari, “E poi Calenda non sa neanche di essere al mondo. È uno che non ha mai fatto politica. Ha fatto il portavoce di Montezemolo, poi con Monti… è di quella classe politica di cooptati, che non ha mai fatto lotte e che non si è mai andata a prendere i voti. E quando si presentano perdono, sistematicamente, anche nei loro collegi. L’unico del PD che ha stoffa, volontà e capacità propria”, continua Cacciari, “è Matteo Renzi. Nessun altro. Renzismo finito? No: Renzi sta lì che aspetta. Cercherà di organizzare il suo gruppo e poi si presenterà o riconquistando integralmente il PD oppure facendo un movimento suo“. Renzi, che ha voluto il PD all’opposizione: “È ovvio, perché non avrebbe potuto trattare lui dopo la sconfitta. E così il PD si è condannato alla totale irrilevanza, mentre poteva determinare un casino inenarrabile fra i vincitori”.