Pd , “ basta,non ci sono piu’ parole”

A Sulmona ora esplode il ‘ caso’ della Ville Comunale e del finanziamento perso. Distrazione o negligenza? Ed a pagare ancora la città

Sulmona, 12 dicembre– Ed ora esplode in città un nuovo giallo di cattiva gestione amministrativa al Comune.Le notizie circolate nelle ultime ore riguardano l’esclusione del Comune di Sulmona dal finanziamento di 100 mila euro per opere di urbanizzzione (L.r. 40/2017) da utilizzare per la villa comunale ha dell’incredibile.

A rivelare l’accaduto è stato il Circolo del Pd di Sulmona che riferisce in maniera puntuale il contenuto del verbale di esclusione adottato il 22 ottobre 2019 nonostante la sollecitazione ad integrare la documentazione manacante sollecitata l’8 luglio 2109.

“Non ci sono più parole –spiega il Pd- gli atti parlano da soli. I danni provocati da questa che doveva essere la “Giunta di Salute Pubblica”, non si contano più. Nella diatriba apertasi in questi giorni sulla permanenza o meno di questa Sindaca a Palazzo S. Francesco, con l’ex tutor prima all’opposizione (si fa per dire) , poi apertamente in maggioranza, ed infine, nella seduta consiliare di qualche giorno fa, autoproclamatosi di nuovo capo dell’opposizione, con nessun senso del ridicolo, si fa fatica ad intervenire. Tale è l’imbarazzo- si legge ancora nella nota– che proviamo come cittadini di quella che un tempo è stata la città capofila della Valle Peligna ed oggi ridotta ad una macchietta da avanspettacolo da questi Amministratori, che si stenta a credere che non stiamo assistendo ad una qualche trasmissione satirica, tipo “Scherzi a Parte”. Poi sopraggiungono gli atti, per l’appunto, ed allora non si può fare a meno di levare alto un ulteriore grido di supplica: basta liberateci da questo inutile supplizio “ (h. 11,00)