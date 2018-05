 Pd all’attacco: rendiconto 2017 non approvato, Consiglio comunale a rischio

A Palazzo San Francesco scoppia un nuovo caso: a meno di dieci giorni dalla scadenza dei termini fissati per l’approvazione del rendiconto 2017 il documento economico non è ancora disponibile ed e’ ancora privo del parere del Collegio dei revisori dei conti. Ne consegue che la competente Commissione non puo’ ancora essere convocata per mettere l’Assembela civica di decidere entro fine mese. E allora il Consigliere Di Masci ha sollecitato il Prefetto ed il Difensore Civico ad intervenire con urgenza

Sulmona,21 maggio- Ci mancava pure questo al Comune di Sulmona: il rischio che il Consiglio Comunale possa essere sciolto per mancata approvazione del rendiconto 2017 entro il 30 maggio prossimo. Da giorni l’argomento è assai dibattuto all’interno della politica sulmonese. L’Assemblea non è ancora in condizioni di poter esaminare il rendiconto del 2017 perché manca ancora il pare del Collegio dei revisori che, secondo i bene informati, avrebbero qualche perplessità sulla legittimità del documento. Si teme che la soluzione possa arrivare in ritardo e mettere a rischio addirittura lo scioglimento dell’Assemblea civica. Un fatto abbastanza anomalo per una città che ha sempre facilitato, ma per per altre ragioni, l’arrivo del Commissario prefettizio ma mai attraverso questa strada.

Da qui allora l’iniziativa consigliere comunale Bruno Di Masci (Pd) che ha scritto al Prefetto e al Difensore civico per chiedere un loro intervento per rimuovere questa paralisi. “Ho scritto- fa sapere Di Masci- sollecitando un nuovo intervento del prefetto e del difensore civico perché si sta forse scherzando con il fuoco pende sul consiglio comunale il rischio di scioglimento, se il consuntivo non verrà approvato entro il prossimo 30 maggio, come stabilito dal prefetto nella diffida inviata al Comune il 10 maggio scorso e a nove giorni da quel termine nulla sembra muoversi”. (h. 18,30)