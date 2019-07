Pd all’attacco “ Ma che sta succedendo in Comune ?”

Nuovo documento del Circolo cittadino che, tra ironie e insinuazioni, è destinato ad infiammare il dibattito politico a Sulmona e apre una serie di interrogativi su alcune vicende sulle quali occorre fare chiarezza al piu’ presto. Poi la chicca finale con “ la pulizia di un parco Pubblico dopo averlo devastato con una idea balzana di qualche assessore che lo aveva trasformato in stazzo per cavalli con conseguenze facilmente prevedibili, come non giungere alla classica conclusione: oltre il danno, anche la beffa”

Sulmona, 23 luglio– In un Comune immaginario che, per comodità di esposizione, chiameremo “Parentopoli & Affaropoli”, si ha l’avventura di imbattersi in provvedimenti amministrativi tra i più stravaganti che in un Comune reale nessuno immaginerebbe di poter adottare.

Quali, ad esempio, una determina per la nomina di una commissione giudicatrice di un appalto per mensa scolastica il cui presidente viene pescato all’esterno, “con un appannaggio di 1.500 € più rimborso delle spese di viaggio pari ad un quinto di un litro di benzina super”, e scoprire che quello stesso ingegnere qualche giorno dopo sarebbe diventato dipendente del Comune e quindi avrebbe potuto svolgere quella funzione senza compenso, come avviene per gli altri due membri interni.

Oppure l’altra, con cui si dà – con affido diretto – la cura del verde pubblico ivi compresi interventi urgenti, ad una cooperativa di un’altra cittadina per un impegno di spesa di 27.000 €., come se in loco non ci possano essere risorse imprenditoriali per svolgere adeguatamente quel compito.

Ma questo può accadere tranquillamente a “Parentopoli & Affaropoli”, senza che nessuno chieda conto del perché si spendono soldi dei contribuenti in maniera a dir poco scriteriata.

In un Comune reale, per fortuna, tutto ciò sarebbe impensabile. Infatti, come può passare inosservata una spesa – sia pure esigua – di 1.500 € senza alcuna apparente giustificazione in un periodo di vacche magre per i bilanci, a rischio default per i numerosi risarcimenti danno richiesti, facendo gravare quella somma, magari, sulla retta dei buoni mensa?

Oppure, come può essere ignorato il fatto di affermare pomposamente di voler sostenere in tutti i modi l’economia cittadina cercando di favorirne l’imprenditoria locale, e poi preferire, invece, fare affidi diretti ad altre realtà di altri paesi dei dintorni quando si tratta di procedere per chiamata diretta? Se poi ci si aggiunge anche la pulizia di un parco Pubblico dopo averlo devastato con una idea balzana di qualche assessore che lo aveva trasformato in stazzo per cavalli con conseguenze facilmente prevedibili, come non giungere alla classica conclusione: oltre il danno, anche la beffa?

No, in un Comune reale quanto immaginato non può accadere, semplicemente perché ci sarebbe un’opposizione agguerrita in Consiglio comunale che chiederebbe la revoca immediata dei provvedimenti in questione e l’opinione pubblica, indignata, la testa di quel Sindaco. (h. 18,00)