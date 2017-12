Sulmona, 23 dicembre- Il Partito Democratico d’Abruzzo è sempre stato contrario alla realizzazione della centrale SNAM di Sulmona. Da sempre, attraverso tutti i suoi rappresentanti istituzionali, regionali e nazionali, ha manifestato la sua contrarietà a questo progetto. Anche ieri il Vice Presidente della Regione Giovanni Lolli, presente alla riunione del Consiglio dei Ministri, ha manifestato il dissenso di tutti quanti. Quanto deciso ieri è in aperto contrasto e contraddizione rispetto alla volontà della Regione Abruzzo, del Partito Democratico in Abruzzo e di tutti i cittadini interessati. Come partito condividiamo la scelta del Presidente D’Alfonso di costituirci al Tar e di dare seguito ad un NO convinto e fermo. Ho ragione di credere che la centrale non si farà. Noi useremo tutti gli strumenti per bloccarla e per ostruire qualsiasi pezzo di procedura.” Lo scrive questa sera in una nota il Segretario regionale del Pd Marco Rapino. (h. 20,00)