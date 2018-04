Pd a Sulmona rialza la testa e va all’attacco

Sulmona,9 aprile- Passati gli effetti della batosta elettorale il Circolo Pd di Sulmona rialza la testa e guarda avanti. Anzi va all’attacco su piu’ fronti e rivendica con orgoglio il buon lavoro fatto nei mesi scorsi nel processo di ricostruzione del partito e nella definizione di nuove politiche per la città ed il territorio E questo il senso di una conferenza stampa che il Presidente del Circolo Sandro de Panfilis, il Segretario Sergio Dante ed il Capogruppo in Consiglio comunale Antonio Di Rienzo hanno tenuto nel pomeriggio Il Pd ha voluto confermare, anche in questa occasione, la linea del rigore e dell’opposizione all’Amministrazione Casini che si appresta a spegnere le due candeline alla guida del Governo di Palazzo san Francesco. Un’amministrazione comunale, è stato ripetuto, inadeguata a guidare le sfide del cambiamento che non solo non ha risolto i problemi della città ma li ha appesantiti. Al valzer degli assessori non hanno corrisposto risultati adeguati ai reali bisogni di Sulmona . E mentre la città aspetta i problemi si sono infittiti, i risultati non si vedono, la condizione complessiva è peggiorata rispetto a due anni fa. Ma c’è di piu’.

Il governo cittadino affidato ad una coalizione di liste civiche ha mostrato tutti i suoi limiti e la sua incapacità. La città è rimasta isolata e penalizzata dalle politiche nazionali e regionali. E’ mancata la politica adeguata per le aree interne,i servizi sanitari indeboliti e depotenziati, la città è stata messa fuori dai poli di attrazione, la coesione territoriale è un vago ricordo, il mancato riconoscimento di area di crisi complessa, nessuna attenzione alla politiche delle aree funzionali, le scarse risorse assegnate per il Masterplan e gli scarsi effetti occupazionali.

E senza parlare poi delle risorse per la sicurezza sismica. Poi è stato sollevato il giallo del Liceo Ovidio che resta ancora chiuso dopo nove anni dal sisma e nessuno è in grado di riferire con certezza la data della sua riapertuta. E che dire della dura vertenza aperta dai commercianti? Di questo passo, sostiene il Pd, la città non puo’ avere prospettive Nella seconda parte dell’incontro il Pd è passato all’attacco del Partito sollevando la questione della dirigenza regionale su cui pesa la responsabilità pesante della sconfitta alle politiche che non è nata negli ultimi mesi ma parte da lontano dal vuoto organizzativo sul territorio, dalle sconfitte nei grossi centri come Sulmona,L’Aquila, Pratola Avezzano, dalla vicenda pasticciata per l’amministrazione provinciale dell’Aquila. Questa politica è stata sconfitta ed è giusto che i dirigenti facciano non uno ma diversi passi indietro

Bisogna cambiare strategie dice il Pd di Sulmona e bisogna farlo presto perché fra non molto saremo chiamati al voto proprio a Sulmona ed il Partito democratico sarà in prima linea per cercare di risollevare la città che merita molto di piu’.

Da qui allora l’appello del Pd di Sulmona

“ a quanti, già iscritti al partito e/o simpatizzanti, che abbiano a cuore le sorti di questa città e, dunque, di una forza politica da sempre in prima linea sulla questioni amministrative, a tornare a frequentare le stanze del Circolo. E’ il momento,dunque, di rivolgere l’invito a tesserarsi al Partito Democratico, come attestato inequivocabile di volontà di partecipazione all’elaborazione di una linea politica e programmatica che, partendo dalle questioni locali, possa ridisegnare una azione comune per l’intero territorio della Valle Peligna e per i futuri assetti regionali. E’ il momento di cercare ed incrementare un deciso apporto qualitativo alla vita della comunità cittadina, facendo ricorso a quelle competenze diffuse di cittadini presenti sul territorio o che esplicano la propria attività lavorativa anche fuori città, cui finora nessuno ha pensato o voluto chiedere contributi di partecipazione alla vita della collettività. Non è più tempodi un arroccamento in circoli più o meno chiusi, autoreferenziali e distanti dalla cittadinanza, nelle sue varie espressioni categoriali; indifferenti alle questioni territoriali e regionali, cui troppo spesso per un malinteso senso di autosufficienza si è ritenuto di poter far a meno di occuparsene. Se è vero che la sconfitta elettorale è frutto del giudizio sostanzialmente critico da parte dei cittadini nei confronti dei partiti interessati, è altrettanto vero che da essa si possono trarre gli opportuni insegnamenti per le dovute correzioni di quei comportamenti che l’hanno determinat”

E da qui che a Sulmona si intende ripartire rialzando la testa e alzando la voce. Insomma un chiaro messaggio per quanti finora hanno fatto finta di non capire