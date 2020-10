Pavind Bike Team pronta per i Tricolori Downhill

Sabato e domenica la società peligna con undici atleti ai campionati italiani in Piemonte

Sulmona,23 ottobre– –La Pavind Bike Team è pronta per i campionati italiani Downhill che si svolgeranno domani, sabato 24, e domenica 25 a Viola Saint Grée in provincia di Cuneo. Gli atleti della Valle Peligna sono chiamati a migliorare – o, come minimo, a confermare – il 13° posto su 173 squadre, prima tra le squadre del Centro Sud ai Tricolori 2019.

Il presidente Giovanni Salerno è fiducioso: “L’obiettivo di squadra è migliorare i risultati dello scorso anno e riuscire a entrare nell’ ”olimpo” della top ten delle società che praticano Downhill a livello agonistico nazionale. Rispetto all’anno scorso avremo due atleti, Fabio Di Renzo e Riccardo Rabuffo, tra i top rider dove il livello di competitività è altissimo. Speriamo che si piazzino entrambi tra i primi dieci. Per scaramanzia, invece, vorrei evitare di parlare di aspettative. Come società crediamo molto nelle categorie giovanili e nelle specialità Gravity. Andremo a questi campionati con quattro allievi e un esordiente. Contiamo di figurare bene: lo scorso anno uno dei nostri allievi si è classificato quinto nella classifica generale e soltanto una caduta gli ha impedito di salire sul podio. Riteniamo che la partecipazione a questi eventi nazionali sia fondamentale per la crescita dei nostri ragazzi che hanno bisogno di confrontarsi su questi palcoscenici così importanti e così competitivi anche se questo comporta enormi sacrifici per noi società e ancor più per le famiglie. Sono sempre convinto che, con la giusta umiltà, una sufficiente determinazione e una adeguata dose di sfrontatezza, ci si possa togliere belle soddisfazioni”.

I CONVOCATI – Gianluca Puglielli (Esordiente); Riccardo Cordeschi, Mattia Grilli, Alessandro Mariani, Edoardo Tuzzoli (Allievi); Mattia Scartozzi (Juniores); Fabio Di Renzo, Riccardo Rabuffo (Elite); Leonardo Lucchetti (Elite Master); Valerio Di Ghionno (M1); Luca Puglielli (M2).