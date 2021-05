Pavind Bike Team, dall’8 maggio tutti a scuola di ciclismo

Sulmona, 5 maggio Dopo due giornate di prove gratuite, le attività programmate della Scuola di Ciclismo cominceranno sabato 8 maggio presso la sede della Scuola di Ciclismo della Pavind Bike team in Via della Repubblica, 12. Il debutto avverrà alla presenza di Mauro Marrone, presidente FCI Abruzzo.

Le lezioni si svolgeranno il mercoledì e il sabato dalle 15.00 alle 18.00. I ragazzi verranno divisi in gruppi in base all’età. Sono previsti pacchetti personalizzati per coloro che non possono frequentare tutte le lezioni e sconti per le famiglie. Il percorso di crescita sportiva sarà completato con la possibilità di usufruire delle lezioni di attività motoria il giovedì e il sabato pomeriggio in collaborazione con l’Associazione Gymnopedie di Sulmona.

La Scuola sarà diretta da Fabio Di Renzo, atleta agonista da tanti anni, Campione Italiano Enduro 2018 nella Categoria Elite Master e Maestro Istruttore FCI. Sarà coadiuvato da Mattia Scartozzi, atleta agonista e tecnico FCI, e da Andrea De Berardinis, Istruttore Tecnico e Guida Cicloturistica Federale esperto in escursioni, titolare di “Escursioni dapaura Gran Sasso”.

Il presidente Giovanni Salerno spiega: “Un grazie particolare va ai nostri sponsor che continuano a sostenere tra i giovani del nostro territorio il nostro progetto di promuovere il ciclismo, principalmente il Fuori Strada e le specialità Gravity per le categorie agonistiche. Ma non posso dimenticare i tanti collaboratori che condividono il nostro progetto. La nostra Scuola, approvata nel novembre del 2019, vede la luce oggi dopo un anno di tanti piccoli eventi volti alla promozione