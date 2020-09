Pavind Bike, al Tricolore Enduro società abruzzese più numerosa

Sulmona,10 settembre– – Due atleti tra i primi dieci di categoria e, con sei atleti al via, società abruzzese più numerosa al via: è positivo il bilancio della Pavind Bike Team al campionato italiano enduro allievi, juniores e amatori di mountain bike svoltosi a Calci in provincia di Pisa.

La società ovidiana ha schierato Antonio De Silvi, Mattia Grilli, Ettore Tirimacco, Mattia Scartozzi e Paolo Scimia con Angelo Pantaleone dell’ASD Bike ShockTeam.

Tra gli uomini si è laureato campione d’Italia Loris Revelli Rider del Team Cingolani; tra le donne Laura Rossin del Team soulcycles Racing Team.

Soddisfatto il presidente Giovanni Salerno: “E’ stata una bella esperienza, istruttiva e formativa per i nostri ragazzi che si sono potuti confrontare con atleti di tutta Italia e anche del resto d’Europa: siamo molto orgogliosi dei risultati raggiunti, perché è stata – come squadra – la prima esperienza agonistica ad alto livello nell’Enduro. Nell’ottica di far crescere agonisticamente i nostri ragazzi nelle specialità Gravity era un appuntamento per noi molto importante. La soddisfazione è ancora più grande se pensiamo che la nostra è stata la squadra abruzzese che ha portato il maggior numero di ragazzi ad una competizione nazionale così importante e così di alto livello. Ma non ci fermiamo qui: siamo già proiettati al campionato italiano Downhill de 24 e 25 ottobre a Viola Saint Gree, in Piemonte, nel quale contiamo di ripetere, a livello di squadra, la bella figura di Calci e di portare a casa qualche risultato, confermando almeno il titolo tricolore di categoria conquistato l’anno scorso”.