Paura del maltempo a Sulmona

Sulmona,23 febbraio-La natura si può manifestare purtroppo anche in maniera negativa mostrando e dimostrando tutta la sua forza che, molte volte, può esser anche devastante. Questa mattina nella città di Sulmona si son vissuti momenti di paura e di terrore causati dalla perturbazione che, in queste ultime ore, sta imperversando nella nostra città e nel territorio. Causa il maltempo due alberi sono stati letteralmente sradicati dal terreno, il primo all’incrocio fra Via Monte Santo e la Variante, con l’albero che è andato ad adagiarsi su una parte della strada, il secondo lungo Viale Giuseppe Mazzini di fronte l’ex Caserma della Forza Armate Cesare Battisti.

L’albero collocato vicino la stazione di servizio è stato letteralmente sradicato dal terreno andando a cadere su Viale Sant’Antonio. Anche in altro tratto di Via Mazzini nei pressi di San Francesco di Paola vi è stata la caduta di altra vegetazione. Pronto l’intervento delle Forze dell’Ordine e dei Vigili del Fuoco come sempre impegnati in prima linea ai quali porgiamo ancora una volta il nostro più sentito ringraziamento. La forza del vento ha fatto letteralmente volare le tegole dei tetti dell’ex Caserma Cesare Battisti cadendo sia nel parco della villa di Porta Napoli, sia lungo le strade che costeggiano l’ex edificio militare. All’interno della villa di Porta Napoli vi è stata la caduta delle piante nel punto del parco giochi per bambini. Molta la paura ma per fortuna non si registrano feriti e vittime. Anche un tratto di Via Gorizia, nei pressi della parallela su Via Dalmazia, strada la quale costeggia il parco di Villa Orsini, è interrotto causa altra caduta di un albero ed arbusti. Giornata di paura e tensione in città con la natura che, ancora una volta, ha manifestato tutta la sua forza.

Non sono mancate le polemiche del caso sul controllo e la manutenzione degli alberi. Alcuni cittadini hanno manifestato le preoccupazioni che duravano da tempo per quanto concerne l’albero collocato su Viale Mazzini che questa mattina è caduto. La manutenzione delle piante è di fondamentale importanza al fine di evitare guai e tragedie. Per fortuna nessuno si è trovato a passare in questo tratto della strada né a piedi, né con un mezzo, altrimenti ci sarebbe potuto scappare realmente il morto. Maltempo che, a detta delle previsioni meteorologiche, continuerà anche domani. In altri punto della città il vento ha divelto i tabelloni. Raffiche di vento fortissime stanno continuando ad imperversare in città ed il consiglio da parte degli addetti ai lavori è quello di uscire dalle proprie abitazioni solo per stretta necessità. In meteorologia il vento è il movimento di una massa di aria atmosferica, da un’area con alta pressione, verso un’area di bassa pressione. Secondo le spiegazioni degli esperti le raffiche di vento forti e fortissime sono determinate dallo scontro fra caldo e freddo che, come conseguenza, danno luogo alle raffiche di vento fortissime. Quando nell’atmosfera si hanno delle differenze di pressione per l’appuntò atmosferica, le quali procedono a spingere l’aria da zone di alta pressione, verso zone di bassa pressione, si da origine al vento.

Andrea Pantaleo