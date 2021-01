Passeggiando per le strade del centro storico di Sulmona

Sulmona, gennaio -Senza voler dar luogo a strumentalizzazioni politico ideologiche, né per polemico di turno, in qualità di cittadino sulmonese , sento il dovere di scrivere alcune riflessioni al fine di porre solamente domande di natura storico contemporanea. Passeggiando per le strade del centro storico della città e, giungendo all’interno del cortile di palazzo San Francesco, sede delle Assise comunali, ho notato per l’ennesima volta l’iscrizione marmorea affissa nella quale si riporta che, in data tredici giugno 1944, la Brigata Maiella formazione volontaria abruzzese, operante già da mesi nell’altro versante della montagna, ha proceduto a liberare di Sulmona e la valle peligna dall’oppressore nazifascista e che, in citta’, trova altri patrioti che ad essa si uniscono per continuare fino a Bologna ed oltre la guerra di liberazione eccetera. La Brigata Maiella è un nome, una storia, un’autorevole pagina eroica di tributo e di sangue, di ardimento, occorso per liberare l’Italia dallo straniero invasore. È una storia quella della Brigata Maiella destinata ad essere immortale, assieme ai suoi componenti molti dei quali non faranno ritorno a casa, lasciando le loro famiglie ed anche i figli piccoli, per andare a combattere, ma la Brigata Maiella è nata a Sulmona non in altra località della regione Abruzzo. .Nella città di Sulmona entra la banda dei Patrioti della Maiella non la Brigata Maiella poiché, essa, non è stata ancora fondata ed inquadrata nell’ottava Armata. All’inizio del mese di luglio del 1944, tutto l’Abruzzo è già libero, con le forze armate germaniche le quali hanno già iniziato la ritirata dall’Italia meridionale. La banda dei Patrioti della Maiella giunge in città il 13 giugno, ed inizia a riorganizzarsi al fine di offrire un maggior e fondamentale apporto alla lotta di liberazione nazionale.

Viene diramato e pubblicato il bando militare di arruolamento, a firma del tenente Claudio Di Girolamo, da parte del Comitato patriottico locale per la Liberazione Nazionale.Tal documento storico, conservato nell’Archivio di Stato di Sulmona, è l’atto costituivo della gloriosa Brigata Maiella la quale nasce nella città di Sulmona, con gli arruolamenti che sono avvenuti nel distretto militare di Sulmona, all’epoca distretto militare regionale, sito in via Gennaro Sardi. Il bando militare, ai sensi e per gli effetti delle leggi militari di guerra, della legge di guerra italiana il Regio Decreto 8 luglio 1938 N. 1415, entra immediatamente in vigore, salvo che nel bando militare sia disposto diversamente. La Brigata Maiella viene inserita alla seconda armata Polacca e nell’ottava armata, al fine di rispettare le disposizioni di cui alla Convenzione dell’Aia del 1907. La Convenzione dell’Aia del 1907, nella Sezione I Capitolo I della qualità di belligerante, dispone espressamente che Le leggi, i diritti e i doveri della guerra non si applicano soltanto all’esercito, ma anche alle milizie e ai corpi di volontari che riuniscano le seguenti condizioni: 1° di avere alla loro testa una persona responsabile dei propri subordinati; 2° di avere un segno distintivo fisso e riconoscibile a distanza; 3° di portare le armi apertamente e 4° di conformarsi nelle loro operazioni alle leggi e agli usi della guerra. Nei paesi dove le milizie o dei corpi volontari costituiscono l’esercito o ne fanno parte, essi sono compresi sotto il nome di esercito.

La formazione sulmonese della Brigata Maiella combatterà oltre i confini della regione Abruzzo, sino ad Asiago, sciogliendosi a Brisighella nell’estate del 1945. La città di Sulmona in data due maggio 1965 vedrà la cerimonia ufficiale e solenne della consegna della medaglia d’oro al valor militare alla bandiera della Brigata Maiella. Presente alla cerimonia uno dei maggiori statisti sia dell’Italia Repubblicana, sia della storia dell’Unità d’Italia, l’onorevole Giulio Andreotti in questo momento storico Ministro della Difesa il quale, materialmente, appone la medaglia d’oro sulla bandiera della formazione della Brigata Maiella e sarà presente nella città Ovidiana in questa storica giornata. Continuando la mia passeggiata, nel centro storico cittadino, son giunto in Vico del Colle nel quale vi è altra iscrizione in marmo la quale ricorda che, in un’abitazione della città di Sulmona, di proprietà della famiglia Cantelmi, ha dimorato Carlo Azeglio Ciampi il quale viene ospitato dalla famiglia durante gli eventi della seconda guerra mondiale. Ad ospitarlo è stato il signor Salvatore Cantelmi con i figli Angela, Giuseppina, Attilio, Gino, Sante, Antonio; il signor Salvatore Cantelmi è il nonno di Roberto Cantelmi imprenditore sulmonese. In qualità di cittadino di Sulmona mi domando perché, il signor Salvatore Cantelmi, non sia stato menzionato considerando che ha rischiato la vita in prima persona, insieme alla sua famiglia, per aver ospitato Carlo Azeglio Ciampi. Credo che, ad onor di memoria ed elogio, quale ricordo indelebile di coraggio, come minimo il signor Salvatore Cantelmi sarebbe dovuto essere stato nominato. La città di Sulmona ha una storia millenaria gloriosa e, il destino, la farà essere protagonista anche nella seconda guerra mondiale per aver fondato la Brigata Maiella, la quale ha visto immolare molte giovani vite per gli ideali di democrazia e libertà, per dare alle giovani e future generazioni un avvenire di pace, democrazia. La Brigata Maiella, vede ancora oggi essere in vita uomini i quali hanno fatto parte della storica formazione combattente, i quali ancora oggi con commozione, emozione, ricordano i loro compagni d’arme deceduti o rimasti feriti, in questa grande campagna militare della seconda guerra mondiale, la quale è servita per liberare il mondo dalla tirannia e dall’oppressione.

Andrea Pantaleo