Pasqua: la solidarietà di “Roccaraso futura” per i medici dell’Ospedale di Castel di Sangro

Roccaraso,31 marzo- – Questa mattina nell’ambito dell’iniziativa “Pasqua Solidale” promossa dall’Associazione Roccaraso Futura sono state consegnate 150 colombine – donate all’associazione dalla Bauli – al direttore sanitario ospedale di Castel di Sangro, il prof. Maurizio Masciulli come segno di riconoscenza e vicinanza con tutto il personale sanitario impegnato da oltre un anno in prima linea nella lotta al Covid 19.

“In occasione della Pasqua – spiega Alessandro Amicone, presidente dell’associazione Roccaraso Futura – abbiamo voluto dare un segno di attenzione e riconoscenza nei confronti di tutto il personale sanitario impegnato a Castel di Sangro per la tutela della salute pubblica in particolare in questo ultimo anno funestato dalla pandemia da covid 19”.“Con questo gesto vogliamo idealmente ringraziare i medici, gli infermieri e tutto il personale sanitario impegnato senza sosta in un a vera e propria battaglia per la vita”.