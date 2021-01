“Partecipa Scegli Cambia:  una politica di azioni condivise sui beni comuni della nostra comunità”

Sulmona,5 gennaio-Nel nostro precedente comunicato del 21 Dicembre noi Attivisti del Movimento 5 Stelle avevamo annunciato che riteniamo doveroso che chiunque voglia, abbia la possibilità di avanzare proposte e partecipare attivamente a quella che è l’idea della città.

Oggi lanciamo 2 novità, il nostro form di raccolta di idee *”PARTECIPA, SCEGLI, CAMBIA” (vedere il link) al fine di creare un filo diretto tra tutti i cittadini che desiderano prospettarci la propria visione per una nuova Sulmona e l’incarico a coordinare i lavori per la definizione della nostra lista per le prossime elezioni amministrative, ad Angelo D’Aloisio.

Ribadiamo che per noi il futuro della nostra città non può prescindere dal territorio in cui è incastonata dove deve essere il punto di riferimento per tutti borghi che la circondano, e allo stesso tempo disponibile alla collaborazione con tutti

Lo sfruttamento del territorio per un turismo eco-sostenibile deve essere il focus attorno al quale girano, mobilità sostenibile, rivalutazione e rigenerazione del patrimonio strico e artistico della città, opportunità offerta dalle comunità energetiche per tutelare la nostra ricchezza ambientale e sostenere l’economia domestica dei cittadini, il potenziamento del rapporto di collaborazione con tutte le amministrazioni del territorio circostante.

Tutto questo può funzionare soltanto con una Amministrazione Comunale efficiente e strutturata che coglie le opportunità economiche che arriveranno dall’Governo e dall’Europa, porta avanti i progetti avviati e valorizza al massimo i servizi che offre la città, sfruttando ogni opportunità

E’ nostra intenzione ammodernare ed informatizzare la strutture e colmare le lacune che limitano l’enorme potenziale che ha questa città, con una squadra unita sui temi e sulla visone di città e non composta da esponenti di tante liste, unite esclusivamente per vincere le elezioni ma distanti sui programmi (tra l’altro oggi ancora sconosciuti), film già visto troppe volte che ci ha portato i risultati che vediamo tutti.

Invitiamo i cittadini a partecipare in maniera attiva compilando il form cliccando sul link o se si preferisce inserendo la propria proposta nell’apposita cassetta postale che da lunedi 18 Gennaio troverete nel nostro infopoint in via De Nino 5

Link per compilare il form

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe1S7Ki0MPovC5VlxMQtPDcXudXhs1dtehu16hkNkP9LaT8Kw/viewform