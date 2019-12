Parte la lunga sessione per il bilancio in Regione

Sulmona, 12 dicembre- La Conferenza dei Capigruppo del Consiglio regionale ha stabilito il calendario per l’esame della sessione di Bilancio 2019.Si comincia martedì 17 dicembre ore 10.00 riunione della Prima Commissione per l’esame del D.E.F.R e eventuali altri provvedimenti; alle ore 15.00 sono previste le Audizioni; mercoledì 18 dicembre ore 10.00 seduta della Seconda Commissione per parere, a seguire Terza Commissione (ore 10.30), Quarta Commissione (11.00), Quinta Commissione (11.30), Prima Commissione per esame di merito (ore 12.00); giovedì 19 dicembre dalle ore 10.00 alle ore 14.00 seduta della Prima Commissione per esame di merito con termine fissato per la presentazione degli emendamenti entro le ore 15.00 del 19 dicembre, dalle ore 15.00 alle ore 22.00 seduta della Prima Commissione per esame di merito con espressione del parere entro le ore 22.00.

Venerdì 20 dicembre ore 10.00 è programmata la seduta del Consiglio regionale con all’ordine del giorno i seguenti argomenti: esame del DEFR e eventualmente altri provvedimenti; ore 15.00 seduta del Consiglio regionale per esame dei documenti contabili (Legge di Stabilità e Bilancio di previsione) con eventuale prosecuzione dei lavori a sabato 21 dicembre e chiusura entro le ore 24.00. Le attività consiliari saranno sospese dal 31 dicembre 2019 al 2 gennaio 2020 e riprenderanno secondo il calendario della prima settimana con i lavori delle Commissioni consiliari.(h.9,45)