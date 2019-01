Parte la lunga corsa per la conquista dell’Emiciclo

Sulmona, 12 gennaio- Presentate stamattina negli uffici circoscrizionali costituiti nei tribunali dei quattro capoluoghi e in quello centrale presso la Corte d’Appello dell’Aquila, le liste per il rinnovo del Consiglio regionale, per il quale si vota il 10 febbraio prossimo Alle 12 infatti è scaduto il termine per la presentazione della candidature e quattro risultano i candidati alla presidenza, Stefano Flajani di CasaPound, Giovanni Legnini del centrosinistra, Marco Marsilio del centrodestra e Sara Marcozzi del Movimento cinque stelle. Le liste collegate invece dovrebbero essere 15 ( salvo ulteriori conferme nelle prossime ore)di cui otto collegate a Legnini ( centrosinsitra), cinque a Marsilio ( centro destra) una ciascuna a Movimenti cinque stelle (Marcozzi) e CasaPaund (Flajaini)

Ecco la composizione delle diverse liste

Lista collegata al Presidente Legnini denominata ” LEGNINI PRESIDENTE”

L’Aquila Americo Di Benedetto detto Chicco

Virginia Buonavolontà detta Virna

Francesco Di Donato

Francesco Di Felice

Mauro Fattore

Francisca Ibarra

Emanuela Iorio Pescara Alessandra Di Pietro

Bruno Paolo Amicarelli

Giovanni Di Iacovo

Enzo Imbastaro

Francesco Mancini detto Checco

Valeria Marisi

Carla Tiboni Chieti Paola Di Renzo

Simona Auriemma

Dora Anna Bendotti

Luigi D’Alessandro

Gabriele Di Giammarco

Alessandro Lanci

Enrico Raimondi

Andrea Ritenuti Teramo Luciano D’Amico

Graziano Ciapanna

Franco Di Bonaventura

Giorgio Giannella

Anna Marcozzi

Rosalba Marinelli

Sandra Renzi

Lista collegata al Presidente Legnini denominata ” PROGRESSISTI CON LEGNINI-SINISTRA ABRUZZO-LEU”

L’Aquila Roberta Dell’Aguzzo

Gaetano Iacobucci

Daniele Iacutone

Giuseppina Panecaldo

Fabio Ranieri

Pamela Soncini

Riccardo Centi Pizzutilli Pescara Emanuele Battaglia

Massimo Berardinelli

Lina Fornarola

Mario Mazzocca

Edvige Ricci

Marinella Sclocco

Giovanni Taucci Chieti Franco Caramanico

Paola Cianci

Rina Di Crescenzo

Pasqualino Di Genni

Antonella Masciarelli

Gianluca Scarlatto

Ernesto Sciascia

Marco Severo Teramo Cristina Canzanese

Graziella Cordone

Silvana D’Ignazio

Roberto Martella

Francesco Mastromauro

Domenico Tinacci

Marta Viola

Lista collegata al candidato Marco Marsilio denominata ” FRATELLI D’ITALIA”

L’Aquila Angelica Angelucci

Maria Assunta Iommi detta Mariella

Guido Quintino Liris

Mario Quaglieri

Luca Ricciuti

Angela Taccone

Massimo Verrecchia Pescara Leonardo D’Addazio

Liliana D’Innocente

Mario Di Tommaso

Cinzia Marinelli

Manola Musa

Guerino Testa

Sabatino Trotta Chieti Antonio Tavani

Donato Di Fonzo

Marco Di Paolo

Maria Rosaria Elia

Sabrina Giuliani

Rocco Micucci

Francesco Prospero

Monia Scalera Teramo Monica Brandieri

Romolo Lanciotti

Rossella Licursi

Raimondo Micheli

Ivano Ortelli

Patrizia Pallini

Sandro Sierri

Lista collegata al Candidato Marco Marsilio denominata “ AZIONE POLITICA”

L’Aquila Pino Angelosante

Cesidio D’Alessandro

Roberto Santangelo

Roberta Salvati

Antonio Paraninfi

Rosa Pestilli

Alessandra Ricci Pescara Roberto Ruggieri

Marco D’Andrea

Berardino Fiorilli

Sandra Santavenere

Giuseppe Mazzocchetti

Sabrina Pelaccia

Daniela De Sanctis Chieti Carmela Carafone

Gianni Bellisario

Serena Pompilio

Antonio Zinni

Lucio Del Forno

Giorgio Di Clemente

Tonino Marcello

Gabriella Tumini Teramo Antonio Lattanzi

Rudy Di Stefano

Giammarco Marcone

Luciana Di Marco

Rolando Di Diodato

Federica Di Pietro

Rossana Cirilli

Lista collegata al Candidato Giovanni Legnini denominata PARTITO DEMOCRATICO

L’Aquila Valentina Angelucci

Rosa De Luca

Valentina Di Benedetto

Giuseppe Di Pangrazio

Antonio Di Rienzo

Patrizia Masciovecchio

Pierpaolo Pietrucci Pescara Alberto Balducci

Antonio Blasioli

Antonio Castricone

Giacomo Cuzzi

Lelila Kechoud

Chiara Trulli

Valeria Di Luca Chieti Silvio Paolucci

Antonio Innaurato

Francesca Buttari

Davide Loris Caporale

Nadia Di Sipio

Lina Marchesani

Alessandro Marzoli

Maria Rita Arabella Tenaglia Teramo Teresa Ginoble detta Elena

Giovanni Di Giacomantonio detto Gianni

Marà Ana Isuelia

Maria Maddalena Marconi

Mariagrazia Marinelli

Luciano Monticelli

Dino Pepe

Lista collegata al Candidato Giovanni Legnini denominata CENTRISTI PER L’EUROPA-SOLIDALI E POPOLARI PER LEGNINI

L’Aquila Alfonso D’Alfonso

Mariangela Cianfaglione

Marilena De Ciantis

Mimmo Di Benedetto

Antonio Gallucci

Angelo Raffaele

Rita Salvatore Pescara Vittoria D’Incecco

Stefania Centorame

Maria Alessandra Iezzi

Paolo Di Berardino

Renzo Gallerati

Paolo Giosaffatto

Luciano Salvitti Chieti Marco Marino

Maria Domenica Marina Di Mascio

Nicola D’Urbano

Daniela Palladinetti

Roberta Papponetti

Salvatore Pastorello

Stefania Russo Teramo Pierangelo Guidobaldi

Marisa Cerza

Sabatino Di Ludovico

Valentina Di Filippo

Gabriella Ianni

Eloisa Ierace

Ottavio Rapposelli

Lista collegata al Candidato Presidente STEFANO FLAJANI denominata CASAPOUND

L’Aquila Giovanni Bartolomucci

Roberta Cialfi

Pio Feneziani

Eugenio Lustri

Marco Mancini

Claudia Pagliariccio

Angela Palermini Pescara Laura Cavaliero

Dino Rossi

Emma Porrini

Matteo Iervese

Claudia Di Iorio

Mirko Iacomelli

Rosa Mastrovalerio Chieti Francesca La Rovere

Evanio Di Vaira

Mattia D’Astolfo

Gabriele Turilli

Paola Linda Memmo

Giuseppe Luigi Annecchini

Elena De Candia

Giovanni Di Leo Teramo Roberto Monardi

Liberatore Merlitti

Armando Pertinari

Carlo Filipponi

Cinzia Pincelli

Concetta Ettorre

Claudia Pagliariccio

Lista collegata al candidato Presidente SARA MARCOZZI denominata MOVIMENTO CINQUE STELLE)

L’Aquila Michele Baliva

Angelo Bisegna

Antonina Cofini

Giuseppe Walter Delle Coste

Antonella Di Passio

Giorgio Fedele

Adele Paponetti Pescara Raffaella Di Giovanni

Massimo Di Renzo

Federica Fedele

Francesco Nuvolari

Domenico Pettinari

Gianni Smarrelli

Barbara Stella Chieti Sara Marcozzi

Andrea Di Ciano

Cinzia D’Eramo

Silverio Marzocchetti

Nicola Monachetti

Pietro Smargiassi

Sara Stenta

Francesco Taglieri Teramo Marco Cipolletti

Giampiero Di Camillo

Mauro Di Crescenzo

Gabriella Italiani

Virginia Maloni

Giacinto Palmarini

Margherita Trifoni

Lista collegata al candidato Presidente Marco Marsilio denominata ” LEGA”

L’Aquila Emanuele Imprudente

Antonietta La Porta

Antonio Morgante

Giulia Donatelli

Leonardo Casciere

Simone Angelosante

Tiziana Del Beato Pescara Nicoletta Verì

Luca De Renzis

Lino Galante

Carla Ricci

Angelita Palumbo

Ottavio De Martinis

Vincenzo D’Incecco Chieti Alessandro Bevilacqua

Emanuele Marcovecchio

Sabrina Bocchino

Efrem Martelli

Anna Lisa Bucci

Annarita Guarracino

Fabrizio Montepara

Nicola Campitelli Teramo Pietro Quaresimale

Gianni Mastrilli

Simona Cardinali

Maria Di Domenico

Antonio Di Gianvittorio

Emiliano Di Matteo

Federica Rompicapo

Lista collegata al Candidato Presidente Marco Marsilio denominata FORZA ITALIA

L’Aquila Antonio Del Corvo

Anna Lisa Di Stefano

Fabiana Francesca Donadei

Gabriele Gianni

Emilio Iamperi

Lucia Ottavi

Roberto Tinari Pescara Nunzio Campitelli

Umberto Di Pasquale

Marina Febo

Maria Felicia Maiorano Picone

Maria Rosaria Parlione

Vincenzo Serraiocco

Lorenzo Sospiri Chieti Luca Cordi

Daniele D’Amario

Carla Di Biase

Saverio Di Giacomo

Consuelo Di Martino

Mauro Febbo

Emilio Nasuti

Maria Travaglini Teramo Gabriele Astolfi

Mario Cozzi

Umberto D’Annuntiis

Valentina Filipponi

Anna Paola Mazzone

Emilio Valentini

Cristina Verdoni

Lista collegata al candidato Presidente denominata +ABRUZZO-SOLIDALE LIBERALE POPOLARE SOSTENIBILE CON LEGNINI

L’Aquila Maurizio Di Nicola

Roberto Di Masci

Paola Francesca Federici

Antonella Lopardi

Lorenzo Lorenzin

Fabio Pingue

Elisabetta Vicini Pescara Nico Di Florio

Federica Di Persio

Antonietta Giglio

Massimo Magri

Daniele Marguerite Mastrangelo

Leonardo Neri

Paolo Salvatore Chieti Lucrezio Paolini

Alessio Monaco

Alessia Chiacchieretta

Gianluca Coletti

Andrea Del Grosso

Arianna Manzi

Maria Rosaria Sisto

Giacinto Verna Teramo Giorgio D’Ignazio

Luigia Caprio

Pietrina Cipriani

Rosanna Di Berardino

Romolo Grossi

Ferdinando Martini

Tiziana Tanzi

Lista collegata al Candidato Presidente Giovanni Legnini denominata ABRUZZO IN COMUNE